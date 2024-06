Magnussen denkt aan toekomst buiten Formule 1

De kans is groot dat Kevin Magnussen volgend jaar niet meer op de Formule 1-grid staat. De Deen beschikt over een aflopend contract bij Haas, en de kans op contractverlenging is klein. Magnussen geeft zelf eerlijk toe dat een avontuur buiten de Formule 1 ook mooi kan zijn.

Magnussen is niet bezig met zijn sterkste seizoen. De kans is dan ook zeer groot dat hij in 2025 buiten de boot gaat vallen. Het lijkt er sterk op dat Haas gaat kiezen voor het talent Oliver Bearman, en voor het tweede zitje zou volgens recente geruchten Esteban Ocon in beeld zijn. Magnussen wordt momenteel ook niet genoemd in geruchten over andere vrije zitjes, dus moet hij denken aan alternatieven.

In Oostenrijk stelt Magnussen dat hij zeker nog wel in gesprek is over meerdere zitjes. Maar hij geeft ook eerlijk toe dat hij buiten de boot kan vallen. Tegenover de internationale media laat hij doorschemeren dat hij dit niet heel erg vindt: "Ik heb elk jaar in de Formule 1 in het middenveld gereden. Ik ben nu 31 jaar en ik begin te denken dat als ik mijn loopbaan beëindig in het middenveld, dat een leeg gevoel zou geven. Ik zat naar Le Mans en de Indy 500 te kijken, en de jongens die daar winnen zien er heel erg blij uit. Ik denk dat er een loopbaan buiten de Formule 1 is. Ik ben er onderdeel van geweest toen ik niet in de Formule 1 reed, en het was een geweldig leven."