McLaren vroeg Red Bull op hulp bij motorhome-probleem

Het team van McLaren moet het dit weekend doen zonder hun eigen hospitality unit. In Spanje brak er brand uit in de keuken, waardoor het motorhome nu niet te gebruiken is. McLaren heeft een alternatief gevonden, maar ze klopten eerst ook aan bij Red Bull.

Dit weekend staat de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring op het programma. Aangezien de brand nog geen week geleden uitbrak, is de hospitality unit voorlopig niet te gebruiken. De Britse renstal hoopt in België weer de beschikking te hebben over hun onderkomen, maar nu moeten ze het doen met een tijdelijk bouwwerk. In de paddock staat een zwart bouwwerk waar McLaren te vinden is.

Dit was echter niet het eerste plan, want ze klopten eerst aan bij Red Bull. De Oostenrijkse renstal rijdt dit weekend een thuisrace, dus McLaren hoopte dat ze nog iets 'overhadden'. Teamadviseur Helmut Marko legt aan Kleine Zeitung uit waarom het niet lukte: "Ze hebben het aan ons gevraagd. Jammer genoeg konden we ze hier niet helpen, omdat we zelf het Energy Station gebruiken en we dit weekend een hospitality unit nodig hebben bij de MotoGP. Ik weet zelf niet helemaal wat ze nu gaan doen." Er is dus gekozen voor een zwart bouwwerk.