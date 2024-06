Albon wisselt motoronderdelen en start vanuit de pitlane

Alexander Albon kende gisteren een tegenvallende kwalificatie in Spanje. Hij kwam niet verder dan de negentiende tijd, en dat was een flinke tegenslag voor de Thaise coureur. Hij zal vandaag niet vanaf die positie starten, want Williams heeft een aantal motorcomponenten vervangen.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat het team van Williams de energy store en de control electronics op de wagen van Albon heeft gewisseld. Aangezien ze dit hebben gedaan terwijl de wagen zich nog onder de parc fermé-regels bevond, zal ze dat een straf opleveren. Dit houdt in dat Albon de race van vanmiddag vanuit de pitlane zal moeten starten. Hij is vooralsnog de enige coureur die dat moet doen.