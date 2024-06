Sargeant ontvangt nutteloze straf voor blokkeren Stroll

Logan Sargeant moest zich gisteren na afloop van de kwalificatie bij de stewards melden. De Amerikaanse Williams-coureur had Lance Stroll in de weg gereden, en dat leverde hem een gridstraf op. Het is opvallend, want Sargeant wordt niet geraakt door de straf.

Aan het begin van de kwalificatie ging het bijna mis tussen Stroll en Sargeant. De Williams-coureur was bezig met een langzame ronde toen hij niet goed in zijn spiegels keek. Stroll kon hem nog maar net ontwijken, en Sargeant kwalificeerde zich als twintigste en laatste. De stewards stellen dat Sargeant niet goed werd geïnformeerd door zijn team, maar dat dit niet als excuus kan worden gebruikt. Daarom geven ze Sargeant een gridstraf, al zal hij nog gewoon als twintigste starten. Hij kan immers niet nog verder naar achteren op de grid.