Dag 1 in Spanje: De keuze van thuisrijder Sainz

Gisteren werden op het circuit van Barcelona de eerste twee vrije trainingen van het Spaanse raceweekend verreden. De lokale fans hebben twee helden om voor te juichen: Fernando Alonso en Carlos Sainz. Laatstgenoemde bevindt zich al geruime tijd in het middelpunt van de aandacht.

Al het hele jaar is Sainz een hot item. In de wintermaanden werd bekend dat hij gaat vertrekken bij Ferrari, daarna begon hij goed aan het seizoen, miste hij de Saoedische Grand Prix vanwege een blindedarmontsteking, won hij in Australië en ging het vrijwel onafgebroken over zijn toekomst. Inmiddels lijkt het er sterk op dat Sainz een contract gaat tekenen bij het team van Williams, en dat had vrijwel niemand verwacht.

Hamilton

Diep in de winter maakte Ferrari bekend dat ze Lewis Hamilton hebben aangetrokken voor 2025. Sainz werd het kind van de rekening, en dat was voer voor speculatie. Vrijwel direct werd hij in verband gebracht met Audi en Mercedes, en Helmut Marko maakte er geen geheim van dat hij interesse had in de Spanjaard. Lange tijd leek het erop dat Audi de meest logische optie was voor Sainz, maar nu lijkt Williams er met hem vandoor te gaan.

Williams is een bekende naam in de Formule 1, maar hun successen liggen ver in het verleden. Twaalf jaar geleden schonk Pastor Maldonado de renstal hun laatste zege in Barcelona. Sindsdien staat het team droog en rijdt Williams rond in de achterste regionen van het veld. Ze zakten terug naar het achterveld, en ze zijn nu al jaren bezig met een opmars. Die opmars verloopt best wel goed.

Ambities

James Vowles staat sinds een jaar aan het roer bij Williams, en hij oogst louter lof. Williams is zijn eerste klus als teambaas, en hij steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Hij weet dat zijn team op viel gebieden achterloopt, maar hij wil dat het team terugkeert aan de top. Met Alexander Albon hebben ze een topcoureur in huis, en Vowles flirtte eerder al openlijk met Adrian Newey. Enkele weken geleden sprak Vowles ook zijn wens om Sainz binnen te halen uit.

Nu lijkt de Spanjaard dus toe te happen. Op vrijdag meldden meerdere media dat de deal in kannen en kruiken is, maar ze hebben nog niets bekend gemaakt. Sainz en Williams klinkt als een gek huwelijk, maar eigenlijk is het heel slim. Sainz is een ambitieuze coureur, en Williams is een ambitieus team. Vowles eist successen van het team, en daarvoor zijn goede coureurs nodig. Met Albon hebben ze al een topper in huis, en Sainz kan het team alleen maar verder omhoog helpen.

Mercedes

Williams rijdt daarnaast ook met Mercedes-motoren, en die zijn nog steeds heel snel. Aangezien Williams ook in 2026 met Mercedes-motoren zal rijden, liggen er ook daar kansen. Volgens de geruchten is Mercedes weer bezig met een sterke motor, en in een jaar waarin regels voor het eerst worden geïntroduceerd, kunnen er gekke dingen gebeuren. Sainz kan dan schitteren, en dan kan hij zich in the picture rijden bij de andere teams. Williams klinkt als een wilde gok, maar de kans op succes is groter dan de kans op problemen. Williams, misschien wel de beste thuishaven voor Sainz.