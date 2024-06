Bearman trots: "Niet het gevoel dat ik me moet bewijzen"

Oliver Bearman keert dit weekend weer terug achter het stuur van een Formule 1-bolide. De Brit rijdt de eerste vrije training voor het team van Haas, en hij is heel erg blij met deze kans. Bearman heeft dan ook niet het gevoel dat hij zich nog moet bewijzen bij Haas.

De piepjonge Bearman wordt gezien als één van de grootste talenten van het moment. De Britse coureur rijdt in de Formule 2 en hij is onderdeel van de opleidingsploeg van Ferrari. Eerder dit jaar mocht hij plotsklaps debuteren bij Ferrari in Saoedi-Arabië. Verder rijdt hij dit jaar veel vrije trainingen voor Haas, veel mensen gaan er dan ook vanuit dat hij volgend jaar één van de racecoureurs is van de Amerikaanse renstal.

Dit weekend neemt Bearman in VT1 plaats in de bolide van Nico Hülkenberg. In Spanje laat Bearman aan de internationale media weten dat hij blij is met deze kans: "Die trainingen zijn voor mij ook een soort oefening voor de toekomst, dus ik hoop dat ik nog de kans krijg om er meer af te werken. Ik heb niet het idee dat ik mezelf nog hoef te bewijzen. Maar dat was sinds mijn eerste training in Mexico vorig jaar al het geval. Toen werd me al duidelijk gemaakt dat ik mezelf niet hoef te bewijzen. Als ik niet verder ga dan mijn limieten en daar altijd maar binnen blijf rijden, is het eigenlijk al veelbelovend om dat te horen. Ik heb niet het idee dat ik bijvoorbeeld te veel doe."