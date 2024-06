Magnussen geeft toe dat hij buiten de boot kan vallen

Kevin Magnussen moet vechten voor zijn toekomst in de Formule 1. De Deen beschikt over een aflopend contract bij Haas, en hij is niet bezig met een superseizoen. Magnussen geeft nu voor het eerst toe dat het risico bestaat dat hij buiten de boot kan gaan vallen.

Magnussen beschikt over een aflopend contract bij het team van Haas. De Deen heeft geen sterk seizoen, hij pakte veel strafpunten en hij was betrokken bij meerdere flinke incidenten. Daarnaast lijkt het er niet op dat hij in aanmerking komt voor een nieuw contract. Nico Hülkenberg vertrekt na dit seizoen bij Haas, en vooral de jonge Oliver Bearman en Esteban Ocon worden in verband gebracht met de Haas-zitjes.

Magnussen weet dat hij hard moet werken om in staat te komen voor een nieuw contract. In gesprek met de Deense krant Ekstra Bladet geeft Magnussen toe dat hij buiten de boot kan vallen: "Ja, dat is een risico dat bestaat. Bij het team van Haas kennen ze me heel erg goed. Ik ben een bekende voor hem, dus ik denk niet dat ik iets moet bewijzen. De markt is momenteel veel aan het bewegen. We moeten afwachten hoe het uitpakt. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik hier graag door wil gaan. Het team bevindt zich op een goede plek met hoop voor de toekomst. Daar maak ik graag deel van uit."