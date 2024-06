Brown haalt uit naar Red Bull: "Vrij giftige omgeving"

Het team van Red Bull Racing kent een onrustig jaar. Op de baan weet Max Verstappen nog wel te winnen, maar achter de schermen rommelt het. Zak Brown bekijkt het vanaf de zijlijn en hij stelt dat Red Bull momenteel een vrij giftige werkomgeving is, ook wijst hij naar de situatie rondom Max Verstappen.

Red Bull gaat momenteel met Max Verstappen aan de leiding in het wereldkampioenschap. Achter de schermen was het echter onrustig, aangezien er begin dit jaar een onafhankelijk onderzoek werd ingesteld naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Horner werd vrijgesproken, maar het rommelt ook nog op de achtergrond. Zo zou er ook nog een interne machtsstrijd zijn geweest met teamadviseur Helmut Marko.

Giftig

In de afgelopen weken zijn de teams van McLaren en Ferrari dichter bij Red Bull gekomen op de baan. McLaren-CEO Zak Brown volgt de situatie bij Red Bull op de voet. In de Bloomberg-podcast 'Hot Pursuit!' haalt hij uit: "Red Bull is een vrij giftige omgeving op dit moment. Er komt zeker meer aan. Het vertrek van Adrian Newey is een belangrijk gegeven, want ik denk dat heel wat mensen bij Red Bull zijn begonnen om met hem samen te werken. Ik zei eerder al dat er CV's rondgingen. Dat gebeurt altijd, maar je ziet een hoger niveau van ongemak. Ik denk dat het in de toekomst moeilijker wordt met sponsoren, want ze gaan goed onderzoeken waarmee ze worden geassocieerd."

Verstappen

Brown ziet ook dat er door de Horner-onrust geruchten rondgingen over een mogelijk vertrek van Max Verstappen. De McLaren-CEO reageert ook hier op: "Je hebt ook het hele Verstappen-drama. Blijft hij of gaat hij weg? Max heeft een contract, alleen is zijn vader vrij uitgesproken. Red Bull is echt een geweldig team, maar ze zijn nu wel gedestabiliseerd. Dat zie je nu Newey vertrekt. Je kan ze nooit uitvlakken. Zoals al eerder gezegd is het een ongelooflijk team, alleen zijn ze volgens mijn beredenering niet zo sterk als eerst. Als ik kijk wie nu het beste pad bewandelt, dan zijn dat Ferrari en McLaren. Het kan wel snel veranderen, dus we moeten met onze beide benen op de grond blijven staan."