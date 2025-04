Max Verstappen heeft een sterk weekend in Japan achter de rug. Even bijkomen van de race in Suzuka zit er niet in, want aankomend weekend gaat het seizoen verder met de Grand Prix van Bahrein. Verstappen denkt dat dit een zware race kan gaan worden.

De zege van Verstappen in Japan was enigszins verrassend. Zijn team Red Bull was niet sterk aan het seizoen begonnen, en Verstappen wilde niet eens denken aan een zege. Het feit dat hij wel heeft kunnen winnen, was een boost voor het zelfvertrouwen. Verstappen en zijn team kunnen met een goed gevoel afreizen naar Bahrein, waar de eerste nachtrace van het jaar op het programma staat.

Geweldig moment

In zijn preview op de race in Bahrein kijkt Verstappen eerst even terug op zijn eerste zege van het jaar: "Winnen in Japan was een geweldig moment voor het team en een perfect afscheid voor Honda, met wie we in de loop der jaren een geweldige relatie hebben opgebouwd en waarmee we veel successen hebben gehad. Het is geweldig om vier zeges op rij te hebben gehaald op Suzuka en het was een geweldige start van de triple header. Het was een goede boos voor het team en hopelijk kunnen we met wat meer vertrouwen deze week ingaan."

Zware race

Verstappen blijft wel realistisch. Zijn zege in Japan betekent namelijk niet dat hij automatisch ook de favoriet is voor de overwinning op het circuit van Sakhir: "Bahrein is doorgaans een plek waar we goed presteren: het circuit is erg technisch en natuurlijk is het een nachtrace, wat het anders maakt. Het wordt warm en ik denk dat het een zware race voor ons gaat worden."

Verbeterpunten

Volgens Verstappen zijn er namelijk nog veel punten waarop Red Bull het beter moet gaan doen: "Er zijn nog steeds dingen die we aan de auto kunnen verbeteren: we werken nog steeds aan het managen van de banden en we komen wat snelheid tekort, dus we moeten gewoon hard werken en de auto constant tot het uiterste pushen. Ik vind het echter altijd mooi om naar Bahrein te gaan, dus ik kijk uit naar wat deze week brengt en hopelijk kunnen we de prestaties van onze auto zo goed mogelijk maximaliseren."