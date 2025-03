Liam Lawson kende in Melbourne een valse start van zijn periode als Red Bull-coureur. Hij had het zwaar, en viel vervolgens uit na een spin in de regen. Het leverde hem een sneer van McLaren-CEO Zak Brown op, maar dat kan Lawson helemaal niets schelen.

Lawson werd voor dit jaar aangekondigd als de opvolger van Sergio Perez bij Red Bull. Het was de bedoeling dat hij Max Verstappen beter kon bijhouden en dat hij de Nederlander meer rugdekking kon geven. In Australië lukte dat echter niet, en kende Lawson een soort nachtmerrieweekend. De Nieuw-Zeelander had een tegenvallende kwalificatie, startte de race vanuit de pitlane en viel vervolgens uit na een crash in de regen.

Tsunoda

Red Bull nam een gokje door Lawson in de regen te laten doorrijden op de slicks. Het was een dure fout, want Lawson crashte in de eerste bochtencombinatie. Het feit dat hij weinig kon doen aan deze crash, was niet beginnen gekomen bij McLaren-CEO Zak Brown. De Amerikaan besloot een sneer uit te delen aan Red Bull, en wees naar hij veel besproken rijderskeuze. Brown stelde dat Yuki Tsunoda een geweldige race had gereden en dat ze bij Red Bull soms vreemde keuzes maken.

Lawson reageert

In China kreeg Lawson voor het eerst een kans om te reageren op de sneer van Brown aan zijn adres. Het Nieuw-Zeelandse talent kan daar weinig mee, en slaat terug in gesprek met Motorsport.com: "Ik kan me eerlijk gezegd niet druk maken om wat Zak zegt. Ik heb hem nooit gesproken, denk ik. Ik heb de afgelopen twee weken ook geen sociale media gelezen. Het belangrijkste is dat we een goed weekend hebben, want dat is waarvoor we hier zijn. Na één race kun je niet meteen in een negatieve spiraal belanden, maar we hebben hoge verwachtingen. Melbourne voldeed niet aan die van mij, dus we richten ons hier gewoon op een sterk weekend."