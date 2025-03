Teambazen kraken 'onrealistisch' FIA-plannen af

Er gaan geruchten in de ronde waarin staat dat de F1 zit te kijken om de huidige regels te behouden voor 2 extra jaren en vanaf 2028 over te stappen naar V10-motoren. De nieuwe motoren zouden op volledig duurzame brandstof moeten lopen.

Het is onwaarschijnlijk dat de regels voor 2026 geschrapt gaan worden, aangezien het veel werk is dat alle teams nu al in dat jaar gestopt hebben. Zo hebben ook Zak Brown, Christian Horner en Oliver Oakes laten weten, maar terug naar de V10-motoren zien zij echt als een fantastische stap. Sterker nog, het is goed voor de Formule 1 namens de teambazen.

Te laat om te schrappen

Hoewel het als een sprookje klinkt, is het volgens Christian Horner te laat om de regels te schrappen: "Er zitten wat beperkingen aan die regels als het gaat om de show en het racen. We zijn in een situatie beland waarin we met het chassis heel veel moeten compenseren voor de tekortkomingen die de split tussen de elektrische kant van de aandrijving en de verbrandingsmotor met zich meebrengt. Maar het is tien minuten na middernacht. Assepoester heeft het kasteel al verlaten", aldus Horner tegenover internationale media.

"De romanticus in mij vindt het idee van een V10 enorm aantrekkelijk, zolang het op een verantwoorde manier gebeurt met volledig duurzame brandstoffen", plakt de Red-Bull-teambaas eraan vast. "De vraag is alleen: voor wanneer zou dit moeten zijn? En wat is het plan voor tussen nu en dat moment? Want daarmee zouden we een compleet andere weg inslaan dan waar we op dit moment hard aan werken voor 2026." Hij eindigt met: "Maar de fan in mij denkt dat een jankende V10-motor geweldig zou zijn voor de sport, voor welk moment in de toekomst dat ook mag zijn."

Niet alleen Horner

Horner is zeker niet de enige die dit wel ziet zitten. Zak Brown en Oliver Oakes hebben zich er ook uitgebreid over uitgelaten. "Het zou zeker cool zijn om een V10 die op duurzame brandstoffen loopt, te hebben", is McLaren-baas Zak Brown het met Horner eens. "Ik zie alleen niet voor me hoe alles voor volgend jaar nog kan worden teruggedraaid."

Ook Zak Brown ziet het dus niet zomaar gebeuren en wijst ook voornamelijk naar Audi, die volgend jaar nieuw in de Formule 1 komt, Ford dat met Red Bull aan de slag gaat en Alpine dat naar een Mercedes-motor wil switchen.

Onrealistisch

Zoals we dus ook kunnen opmerken van de F1-teambazen zal het niet in 2026 gebeuren en zou het ook heel onrealistisch zijn om dat te bedenken. Er zijn te veel nieuwe motorfabrikanten en wisselingen om dit te gaan realiseren.