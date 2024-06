Albon baalt: ''Ons plan werkte niet in Q3''

Het hele weekend in Canada zit Williams bovenop de top teams. Gedurende de sessies waren zowel Logan Sargeant en Alexander Albon in de top tien te vinden. Uiteindelijk werd de Amerikaan dertiende, terwijl Albon zichzelf in Q3 vocht en een tiende tijd reed. Toch was er bij Thai enige teleurstelling te merken na afloop van de kwalificatie in Montreal.



''Een frustrerende zaterdag”, begon de Thai op site van Williams. ''Voor de kwalificatie hebben we een kleine verandering in de set-up doorgevoerd en de auto voelde vanaf het begin goed aan. We hadden een sterk tempo in Q1 en Q2, maar we probeerden een ander plan in Q3, wat voor ons niet werkte.''



De baancondities waren listig door wisselende temperaturen en wat regen. Albon voelde dat het in zijn nadeel werkte en kon ternauwernood doorstoten naar het laatste segment van de kwalificatie. ''Door de regenbuien tussen de sessies daalde de baantemperatuur en we hadden moeite om de banden op te warmen, waardoor onze laatste Q3-poging in gevaar kwam.''



De Williams-coureur hoopt weer de broodnodige punten in de wacht te slepen, maar dat wordt volgens Albon geen gemakkelijke missie. ''Zondag zal een uitdaging zijn met twee Ferrari’s achter ons, maar ik denk ook dat we een race voor de boeg hebben met de Aston Martins en RB’s. Over het geheel genomen is het positief om twee Q3-optredens op rij te hebben en ik denk dat de regen zondag een aantal goede kansen voor ons zal creëren'', sloot de voormalig teamgenoot van Max Verstappen strijdvaardig af.