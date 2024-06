Vowles keihard: "Ontevreden over elk onderdeel van het team"

Het team van Williams heeft een redelijke start van het seizoen achter de rug. Ze zijn nog niet waar ze willen zijn, maar er is wel een stijgende lijn zichtbaar. Dat betekent echter niet dat teambaas James Vowles tevreden is. Sterker nog, Vowles ziet geen enkel punt waar hij echt blij mee is.

Williams moest lang wachten op de eerste WK-punten van het seizoen. In Monaco pakte Alexander Albon de eerste punten van het team. De Britse renstal staat daardoor nu op de achtste plaats in het constructeurskampioenschap met twee punten, ze hopen in de komende races nog meer te kunnen scoren. Het is in ieder geval wel duidelijk dat Williams nog stappen moet gaan zetten.

Williams-teambaas James Vowles is in ieder geval bezig om alles binnen zijn team te optimaliseren. De kritische Brit ziet nog genoeg verbeterpunten. Aan Motorsport.com laat hij weten wat er allemaal nog beter moet gaan: "Er is geen enkel onderdeel van het team waar ik tevreden over ben en waarvan ik denk dat we daarmee om het wereldkampioenschap mee kunnen doen. Dat klinkt nogal hard, maar het is wel de waarheid. Iedereen begrijpt dat gewicht een onderdeel daarvan is, maar we moeten heel veel dingen aanpakken en oplossen. Ik heb dat altijd al gezegd, ik ben daar heel open over."