Alpine ontslaat wederom belangrijk kopstuk

Het team van Alpine beleeft momenteel zware tijden in de Formule 1. De resultaten van de Franse renstal vallen flink tegen, en hij is enorm onrustig op en naast de baan. Nu is duidelijk geworden dat Alpine weer een belangrijke naam de laan uit heeft gestuurd.

Op en naast de baan gaat het momenteel niet helemaal lekker bij Alpine. De resultaten vallen tegen, en afgelopen weekend reed Esteban Ocon in Monaco ook nog eens tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly aan. Het was een nieuw hoofdstuk in de onrustige periode waarin het team zich bevindt. Begin dit jaar vertrokken technische kopstukken Mat Harman, Dirk de Beer en Bob Bell al bij het team. Vorig jaar werd ook teambaas Otmar Szafnauer de deur gewezen.

BBC Sport meldt dat er deze week weer een belangrijk kopstuk is vertrokken bij Alpine. De Britse omroep meldt dat operationeel manager Rob White is ontslagen door teambaas Bruno Famin. Het personeel op de fabriek in Enstone werd op woensdag op de hoogte gebracht van het vertrek van White. Hij was al jarenlang betrokken bij het team, en hij begon in 2004 al met zijn werkzaamheden bij het toenmalige Renault. Een woordvoerder van Alpine bevestigt aan de BBC dat White is vertrokken, en dat zijn vertrek onderdeel is van de herstructurering.