Hamilton verwacht geen Mercedes-zege meer: "Onrealistisch"

Lewis Hamilton is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van het team van Mercedes. De Brit hoopt deze periode mooi af te sluiten, maar vooralsnog vallen zijn resultaten flink tegen. Hamilton stelt zelf dat een laatste Mercedes-zege nogal onrealistisch is.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. In dienst van de Duitse renstal won hij zes wereldtitels en groeide hij uit tot een soort icoon. Hamiltons laatste jaren bij Mercedes vallen echter flink tegen, want het team kan niet langer meevechten om de topposities. Hamilton kon de lokroep vanuit Italië niet weerstaan, en vanaf volgend jaar rijdt de zevenvoudig wereldkampioen voor het team van Mercedes.

Hij wil zijn tijd bij Mercedes graag zo goed mogelijk afsluiten. Een laatste zege zou een mooi afscheidscadeautje zijn, maar het lijkt erop dat dit een zware opgave gaat worden. In Monaco was hij duidelijk in gesprek met de internationale media: "Daar werken we natuurlijk naartoe, maar het is niet meer realistisch. Maar goed, je weet natuurlijk nooit hoe het jaar verder zal gaan verlopen. Misschien stagneren de andere teams straks wel, en blijven wij ons wel door ontwikkelen. Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar ik weet wel dat we keihard door blijven werken."