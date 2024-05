Hamilton trots op McLaren: "Hartverwarmend"

Het team van McLaren is momenteel bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Britse renstal strijdt momenteel met Ferrari en Red Bull Racing om de zeges. Lewis Hamilton is trots op de prestaties van zijn voormalig werkgever, hij vindt het hartverwarmend.

Hamilton was in zijn jonge jaren lid van de opleidingsploeg van McLaren. In 2007 maakte hij zijn debuut bij de Britse renstal, en in 2008 won hij in dienst van McLaren zijn eerste wereldtitel. Hamilton rijdt inmiddels al geruime tijd voor het team van Mercedes, maar hij volgt zijn voormalig werkgever nog op de voet. McLaren is bezig met een goed seizoen, en ze wisten in Miami te winnen met Lando Norris.

Hamilton kijkt met een goed gevoel naar de prestaties van McLaren. In Monaco had de zevenvoudig wereldkampioen veel mooie woorden over voor zijn oude team. In gesprek met de internationale media was hij opvallend lovend over McLaren: "Lando Norris doet het nu echt geweldig en Oscar Piastri doet dat eigenlijk ook. Het is mooi om te zien hoe ze momenteel allebei aan het groeien zijn. Maar om McLaren weer vooraan te zien rijden, is echt het allerbeste van het moment. Het is hartverwarmend om te zien. McLaren heeft mij natuurlijk een kans gegeven, dus het is heel cool om dit te zien."