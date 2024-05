“Mercedes wilde Verstappen onder druk zetten in Monaco.

De Grand Prix van Monaco was afgelopen weekend niet bepaald een spektakelstuk. Toch waren er wel een paar opvallende zaken, zoals de pitstop van Lewis Hamilton. Het was niet helemaal duidelijk wat het idee hierachter was, maar volgens Andrew Shovlin dacht men niet aan een undercut op Max Verstappen.

Door de rode vlag werden er amper pitstops uitgevoerd in Monaco. Toch doken halverwege de race Lewis Hamilton en Max Verstappen naar binnen voor en vers setje Pirelli-banden. Hamilton werd als eerste naar binnen geroepen, en door de grote verschillen hield hij zijn positie vast. Mercedes gaf hem niet de juiste informatie waardoor Hamilton niet voluit ging in de outlap, Verstappen behield hierdoor ook zijn positie toen hij zijn pitstop maakte.

Undercut

Men vroeg zich af wat het plan van Mercedes precies was. Mislukte de undercut op Verstappen, of lag het allemaal echt aan de miscommunicatie. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin legt het uit in de debrief van Mercedes op YouTube: "We hebben nooit gedacht dat we in staat zouden zijn om een undercut op Max te plaatsen. De realiteit is dat we een pitstop maakten, omdat er niemand achter ons zat en we daardoor vrij baan hadden. En dat Red Bull dan niet zou stoppen, als niet het gat zouden hebben om voor ons uit te komen. We dachten er zo voor te zorgen dat Lewis de achterstand op Max zou wegwerken, die dan niet zou zijn gestopt."

Onder druk zetten

Volgens Shovlin had Mercedes dus wel het plan om Verstappen uiteindelijk onder druk te zetten. Dat lukte dus niet helemaal, maar het idee erachter is helder: "Max stond op een gebruikte set banden, terwijl Lewis op een nieuwe set stond en zo kon hij Max onder druk zetten. We dachten niet dat het de situatie in de race echt zou veranderen, maar in het onwaarschijnlijke geval dat George moeite zou hebben om de finish te halen, gaf het ons een beetje zekerheid."