Gene verduidelijkt Ferrari-pijn: "Elke keer dat Charles uitviel lag hij aan de leiding"

Het team van Ferrari verliet Azerbeidzjan afgelopen weekend met veel teleurstelling. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc vielen allebei uit in de race en dat had pijnlijke gevolgen. Concurrent Red Bull Racing kon hierdoor uitlopen in het wereldkampioenschap en Max Verstappen deed hetzelfde ten opzichte van Leclerc.

Sainz was de eerste van de Ferrari-coureurs die moest opgeven in de straten van Bakoe. De Spanjaard viel al vroeg in de wedstrijd stil in een uitloopzone, hij had hydraulische problemen. Leclerc reed aan de leiding toen ook hij tegen problemen aan liep. De Monegask reed langzaam over de baan terwijl de rookwolken uit zijn wagen kwamen.

De bittere teleurstelling was groot bij Ferrari, wederom ging de kans op de zege in rook op. Voormalig Formule 1-coureur Marc Gene is verbonden aan de renstal en spreekt zich uit in de F1 Nation Podcast: "Elke keer dat Charles uitviel reed hij aan de leiding. Dat is nog pijnlijker voor ons want we hadden de juiste strategie. Maar dat zie je niet terug in het resultaat. Als we een verkeerde strategische keuze maken liggen we ook aan de leiding. Elke keer dat er iets mis gaat, strategie of betrouwbaarheid, verliezen en 25 punten. Wanneer we die fouten niet maken winnen we ook niet altijd. Het is dus heel erg pijnlijk."