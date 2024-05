Marko ziet Monaco-oplossing: "Er liggen al plannen"

De Grand Prix van Monaco was afgelopen weekend allesbehalve een spektakelstuk. Op het iconische stratencircuit waren er amper inhaalacties te zien, en waren er ook amper pitstops. Helmut Marko zat zich ook te vervelen, en hij stelt dat er al plannen en ideeën zijn om het circuit te veranderen.

Monaco is een parel op de Formule 1-kalender. Het circuit door de straten van het ministaatje heeft een enorme historie en fans en coureurs kijken altijd reikhalzend uit naar het weekend. De race zelf zorgt echter vrijwel nooit voor spektakel, eigenlijk worden de klappen al uitgedeeld in de kwalificatie. Er is dan ook veel kritiek, want veel mensen zijn van mening dat er iets moet worden gedaan om de race spannender te maken.

Processie

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is van mening dat er iets moet gebeuren. De Oostenrijker denkt aan wijzigingen en hij doet een opvallende onthulling in zijn column voor Speedweek: "Na de rode vlag was de race in Monaco een processie. Maar je kunt je de Formule 1 niet voorstellen zonder Monaco, want dit circuit is voor circuits wat Ferrari is voor Formule 1-teams. Er moet echter wel iets gebeuren. Het eenvoudigste zou zijn om het circuit te veranderen, en daarvoor zijn al plannen en ideeën."

Pitstops

Zonder verder in te gaan op wat die plannen en ideeën zijn, oppert Marko zelf ook nog een aantal oplossingen. Hij wijst naar sportieve ingrepen: "Een optie zou bijvoorbeeld zijn om twee pitstops te verplichten, of het gebruik van alle drie de bandentypes toe te passen. Zo komt er ook nog wat strategie bij kijken. De regelwijziging van 2026 zorgt ervoor dat de auto's kleiner en lichter worden, maar dat lost het probleem niet op. Of we moeten een verplicht aantal pitstops voorschrijven, of we moeten een lay-out hebben met een realistische kans om in te halen."