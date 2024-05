Brundle lacht om 'ironische' kritiek Verstappen en Hamilton

De Grand Prix van Monaco was afgelopen weekend allesbehalve een spektakelstuk. Er gebeurde niet veel, en er waren vrijwel geen inhaalacties. Onder meer Max Verstappen en Lewis Hamilton waren kritisch op de race. Martin Brundle vindt die kritiek nogal ironisch.

De race in de straten van Monaco is een echter klassieker op de internationale autosportkalender. Maar doordat de auto's zo groot zijn geworden, en de baan is aangepast, is het vrijwel onmogelijk om in te halen. De Grand Prix van afgelopen zondag was dan ook een soort veredelde optocht. Door de vroege rode vlag waren er zelfs amper pitstops. De coureurs verveelden zich, en Max Verstappen vroeg zich grappend af of er nog wel iemand wakker was.

Naast Verstappen waren er nog veel meer criticasters. Ook Lewis Hamilton liet weten dat hij het niet echt een spannende race vond. Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle kan daar wel om lachen in zijn column voor Sky Sports: "Hamilton zei dat het één van de ergste races was waar hij deel van heeft uitgemaakt en Verstappens woorden waren nogal pijnlijk toen hij zei dat hij een kussen had willen hebben om te kunnen slapen tijdens de race. De grote ironie is dat deze twee coureurs er niks om gaven dat wij moesten toekijken hoe ze meedogenloos races en titels wonnen. Maar ze het gelijk, het was om zijn zachtst gezegd nogal mat."