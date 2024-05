Waché gaat Newey missen: "Maar het team was voorbereid"

Het is geen geheim meer dat Red Bull Racing afscheid gaat nemen van Adrian Newey. De topontwerper gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging en hij focust zich nu voorlopig vooral op de RB17. Pierre Waché legt uit dat Red Bull zich had voorbereid op het vertrek van Newey.

Newey was jarenlang één van de belangrijkste mensen binnen het Oostenrijkse team. Hij was verantwoordelijk voor alle titelwinnende wagens, en hij wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. Vlak voor het raceweekend in Miami maakte hij bekend dat hij gaat vertrekken bij Red Bull. Hij is nog wel aanwezig op de circuits, maar zijn focus ligt vooral op het RB17-project. Begin 2025 komt zijn tijd bij Red Bull definitief ten einde.

Verlies

Technisch directeur Pierre Waché opereerde in de afgelopen jaren in de schaduw van Newey. De technisch directeur verlengde recent zijn contract en Motorsport.com vroeg hem in hoeverre het vertrek van Newey een verlies is voor Red Bull: "Iedereen in deze business weet dat Adrian een grote speler is en misschien wel de succesvolste engineer ooit in de Formule 1. Ik denk dat het in dat opzicht een groot effect op ons heeft, maar het team was voorbereid. Het is niet zo dat we hadden verwacht dat Adrian nog twintig jaar zou blijven. We hebben het team wat anders ingericht en we moeten ervoor zorgen dat we klaar zijn voor zijn vertrek."

Exacte rol

Newey's invloed was in de afgelopen jaren een beetje afgenomen. Hij hield zich ook bezig met andere projecten, maar Waché wil niet al te veel kwijt over wat Newey's exacte rol was: "Dat is lastig uit te leggen, omdat het gedurende de jaren steeds veranderde. Het lag er maar net aan hoe betrokken hij was bij de Formule 1 en hoe betrokken hij was bij andere projecten. Natuurlijk hebben we samen steeds ideeën uitgewisseld over welke richting we op wilden gaan. Het is lastig uit te leggen hoe we dagelijks met elkaar samenwerken. Hij was meer betrokken bij de aerodynamica en mijn kant is toch meer de vehicle dynamics. Daar komt mijn expertise ook vandaan."