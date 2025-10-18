Max Verstappen wist pas tijdens de sprintkwalificatie in Austin echt het maximale uit zijn Red Bull te halen. De Nederlander reed voor het eerst met de afstelling die volgens het team de ideale balans bood. Teamgenoot Yuki Tsunoda testte die set-up eerder al tijdens de vrije training, maar ook toen was Verstappen al de snellere van de twee.

De viervoudig wereldkampioen bewees in de kwalificatie opnieuw zijn klasse. In de slotseconden greep hij met een flitsende ronde de sprintpole, nipt voor Lando Norris en Oscar Piastri. Na afloop bleek dat Verstappen dus met de afstelling van zijn teamgenoot Tsunoda had gereden tijdens de sprintkwalificatie.

Waché licht keuze voor set-up toe

De sterke prestatie was mede te danken aan de juiste afstelling van de RB21. Volgens technisch directeur Pierre Waché vond Red Bull tijdens de training eindelijk de perfecte balans. “We proberen in elke sessie de auto tot het uiterste te krijgen,” vertelde hij na afloop tegenover de internationale media. “Tijdens VT1 hebben we met beide rijders verschillende set-ups getest. De variant van Yuki werkte net wat beter: die gaf meer stabiliteit bij hoge snelheid, zonder dat we aan grip verloren in de langzame bochten.”

Waché bewondert Verstappen

Die bevinding bleek goud waard voor Verstappen, die de verbeterde afstelling in de kwalificatie meteen omzette in resultaat. Waché: “Max haalde echt alles uit de auto. Hij ging tot het uiterste om de pole te pakken, en dat zag je terug in de tijden.”

Voor Tsunoda verliep de sessie minder goed. De Japanner strandde al in SQ1. “Helaas kon Yuki maar één ronde rijden,” baalde Waché. “Met een tweede poging had hij zeker kans gemaakt op SQ2. Dat is iets wat we intern moeten bekijken, want de snelheid zat er wel in.”