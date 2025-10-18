user icon
Opvallend: Verstappen veroverde sprintpole in Austin met afstelling van Tsunoda

  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 15:24
  • comments 25
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen wist pas tijdens de sprintkwalificatie in Austin echt het maximale uit zijn Red Bull te halen. De Nederlander reed voor het eerst met de afstelling die volgens het team de ideale balans bood. Teamgenoot Yuki Tsunoda testte die set-up eerder al tijdens de vrije training, maar ook toen was Verstappen al de snellere van de twee.

De viervoudig wereldkampioen bewees in de kwalificatie opnieuw zijn klasse. In de slotseconden greep hij met een flitsende ronde de sprintpole, nipt voor Lando Norris en Oscar Piastri. Na afloop bleek dat Verstappen dus met de afstelling van zijn teamgenoot Tsunoda had gereden tijdens de sprintkwalificatie.

Waché licht keuze voor set-up toe

De sterke prestatie was mede te danken aan de juiste afstelling van de RB21. Volgens technisch directeur Pierre Waché vond Red Bull tijdens de training eindelijk de perfecte balans. “We proberen in elke sessie de auto tot het uiterste te krijgen,” vertelde hij na afloop tegenover de internationale media. “Tijdens VT1 hebben we met beide rijders verschillende set-ups getest. De variant van Yuki werkte net wat beter: die gaf meer stabiliteit bij hoge snelheid, zonder dat we aan grip verloren in de langzame bochten.”

Waché bewondert Verstappen

Die bevinding bleek goud waard voor Verstappen, die de verbeterde afstelling in de kwalificatie meteen omzette in resultaat. Waché: “Max haalde echt alles uit de auto. Hij ging tot het uiterste om de pole te pakken, en dat zag je terug in de tijden.”

Voor Tsunoda verliep de sessie minder goed. De Japanner strandde al in SQ1. “Helaas kon Yuki maar één ronde rijden,” baalde Waché. “Met een tweede poging had hij zeker kans gemaakt op SQ2. Dat is iets wat we intern moeten bekijken, want de snelheid zat er wel in.”

StevenQ

Posts: 9.790

Vandaar dat ze Max in SQ2 ook als 1e de baan op stuurden Pietje,, om hem de baan laten schoonmaken en hem er slecht uit te laten zien

  • 30
  • 18 okt 2025 - 15:45
Reacties (25)

  • De Vogel is Geland

    Posts: 574

    Daar vervliegt het laatste restje zelfvertrouwen van de Japanner

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 15:30
  • Pietje Bell

    Posts: 31.519

    "Helaas kon Yuki maar één ronde rijden,” baalde Waché. “Met een tweede poging
    had hij zeker kans gemaakt op SQ2. Dat is iets wat we intern moeten bekijken,
    want de snelheid zat er wel in."

    Dit heb ik net elders ook geschreven:

    Iedereen die de SQ live gekeken heeft heeft kunnen zien dat ze Yuki
    in zijn eerste run als tweede ! naar buiten hebben gestuurd
    (om de baan schoon te maken?). Joost mag weten wat dat voor nut had. De baan
    werd steeds sneller!
    En in zijn tweede run stuurden ze hem te laat naar buiten!!

    Het lijkt er sterk op dat ze dit soort zaken doen om hem slecht te laten lijken zodat
    Hadjar zijn stoeltje over kan nemen. Bij Kvyat destijds zaten ze ook op een excuus
    te wachten om meteen Max in zijn stoeltje te kunnen zetten.

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 15:31
    • StevenQ

      Posts: 9.790

      Vandaar dat ze Max in SQ2 ook als 1e de baan op stuurden Pietje,, om hem de baan laten schoonmaken en hem er slecht uit te laten zien

      • + 30
      • 18 okt 2025 - 15:45
    • gijzje

      Posts: 533

      Boem...

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 15:54
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.906

      Max nam wat meer dan alleen dat stoeltje.

      • + 6
      • 18 okt 2025 - 15:57
    • snailer

      Posts: 30.280

      "Het lijkt er sterk op dat ze dit soort zaken doen om hem slecht te laten lijken"
      Grote onzin. Ik snap dat je fan van hem bent. Maar dit slaat nergens op. Tsunoda is gewoon niet snel genoeg geweest in sq. Hij is zelf mede verantwoordelijk voor het run plan.

      Wat wel positief is. Tsunoda heeft de naam slecht technische feedback te geven. Ondanks dat er voldoende berichten naar buiten zijn gekomen dat Tsunoda erg goede technische feedback geeft. En dit is overduidelijk een voorbeeld. Dat Verstappen Tsunoda hier in vertrouwt zegt veel.

      IK heb het al erg vaak gezegd. Tsunoda zou ook volgend jaar in de RBR moeten rijden. Hij is wel degelijk van waarde.

      • + 5
      • 18 okt 2025 - 15:58
    • snailer

      Posts: 30.280

      Bijvoorbeeld Perez had hij veel minder aan. Die neigde naar onderstuur. Daarom denk ik ook dat Hadjar niet zal slagen mocht die naast Verstappen worden gezet.

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 16:02
    • MustFeed

      Posts: 10.291

      Sorry maar dat is echt onzin.

      Kvyat verprutste het helemaal zelf in 2016. Die was echt dramatisch slecht bezig dat seizoen. Red Bull had helemaal geen excuus nodig. Ze hadden Kvyat makkelijk aan het eind van 2015 kunnen vervangen. Uiteindelijk zorgde het geprutst in combinatie met een dramatische snelheid bij Kvyat ervoor dat Red Bull noodgedwongen de coureurs moest wisselen.

      Red Bull kan Tsunoda er ook op ieder moment uitgooien. Ze hoeven echt niet Tsunoda daar eerst voor te dwarsbomen.

      Iemand moet als eerste naar buiten gaan en de baan schoon rijden. De reden dat Tsunoda vroeg gaat is omdat het team al weet dat Tsunoda het sowieso niet zal redden op 1 setje. Dat is de reden dat altijd de achterhoede teams eerder naar buiten gaan omdat ze niet meekunnen in dezelfde strategie als de topteams.

      En dat je zegt dat ze Hadjar beten willen laten lijken. Hadjar was als allereerste naar buiten. Dat past niet in je complot theorie dus daarom benoem je dat maar niet? En Tsunoda was in dat eerste rondje ruim 4 tiende langzamer dan Hadjar.. Maar daar zullen we het ook maar niet over hebben.

      • + 9
      • 18 okt 2025 - 16:03
    • Pietje Bell

      Posts: 31.519

      Leclerc Fan

      Max nam wat meer dan alleen dat stoeltje.
      ========================================================

      Bedoel je nu die alleenstaande moeder met haar 1-jarige dochter
      die Daniil al 3 keer de deur uit had gezet?!
      Max nam helemaal niets een jaar nadat Daniil dat had gedaan.
      2020: Alleenstaande moeder met 1-jarige dochter zoekt onderdak ➡️ ✅

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 16:05
    • Pietje Bell

      Posts: 31.519

      Mustfeed

      Hadjar was als allereerste naar buiten. Dat past niet in je complot theorie dus daarom benoem je dat maar niet?

      En Tsunoda was in dat eerste rondje ruim 4 tiende langzamer dan Hadjar.. Maar daar zullen we het ook maar niet over hebben.
      ======================================================

      Dus jij beschuldigt mij ervan dat ik iets bewust achter heb gehouden?!
      Valt me vies van je tegen. Ik heb niet gezien wie er als eerste naar buiten ging, maar enkel van de commentator gehoord dat Yuki als tweede de baan op kwam.

      En dat Tsunoda in dat eerste rondje ruim 4 tiende langzamer was dan Hadjar heb ik ook niet meegekregen, want ik heb me niet met Hadjar bezig gehouden tijdens de SQ aangezien ik verwachtte/er vanuit ging dat hij het gewoon tot Q3 zou schoppen.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 16:13
    • Runningupthathill

      Posts: 18.437

      "Het lijkt er sterk op dat ze dit soort zaken doen om hem slecht te laten lijken zodat
      Hadjar zijn stoeltje over kan nemen."

      Ja, je zou bijna denken dat ze geen 4 rijders hebben die ze vrij kunnen omwisselen en dat Tsunoda al geen drie kwart seizoen aan resultaten heeft om dat te rechtvaardigen. Ze moeten hem zelf geen tijd geven om dat te tonen...

      • + 5
      • 18 okt 2025 - 16:16
    • Larry Perkins

      Posts: 60.735

      Inmiddels heeft Mekies wel zijn excuses aan Tsunoda gemaakt, zie onder het bericht:
      Koude oorlog bij Red Bull: Tsunoda woest op Lawson

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 16:17
    • Runningupthathill

      Posts: 18.437

      "En dat Tsunoda in dat eerste rondje ruim 4 tiende langzamer was dan Hadjar heb ik ook niet meegekregen, want ik heb me niet met Hadjar bezig gehouden tijdens de SQ aangezien ik verwachtte/er vanuit ging dat hij het gewoon tot Q3 zou schoppen."

      Dus je weet eigenlijk niets maar begint wel allerlei aannames te doen op basis van niets?

      • + 9
      • 18 okt 2025 - 16:18
    • MustFeed

      Posts: 10.291

      "Dus jij beschuldigt mij ervan dat ik iets bewust achter heb gehouden?!"

      Geen enkele reden om de slachtofferrol in te kruipen. Jij maakt buitensporige beschuldigingen richting Red Bull. Dan mag ik er toch van uitgaan dat je iets verder hebt gekeken voordat je met dit soort opmerkingen komt?

      • + 8
      • 18 okt 2025 - 16:27
    • Pietje Bell

      Posts: 31.519

      Mustfeed

      Sorry maar dat is echt onzin.

      Kvyat verprutste het helemaal zelf in 2016. Die was echt dramatisch slecht bezig dat seizoen. Red Bull had helemaal geen excuus nodig.

      Ze hadden Kvyat makkelijk aan het eind van 2015 kunnen vervangen.
      =================================================================

      Kvyat aan het eind van 2015 kunnen vervangen? En waarom dan wel?
      Hij eindigde dat jaar als zevende in het klassement, waarbij hij de door iedereen op handen gedragen Ricciardo met drie punten verschil wist te verslaan die dus als 8ste eindigde.
      Dan hadden ze Ricciardo er toen beter uit kunnen gooien toch?

      En 2016 was helemaal niet zo slecht, alleen die 4e race met die botsingen met Vettel. Die race hebben ze aangegrepen om Max in zijn stoeltje te zetten.

      In Australië '16 kon Daniil niet starten vanwege een elektrisch probleem.
      In Bahrein een 7e plaats.
      Vervolgens in China een 3e plaats op het podium dus.
      Oh, oh, wat een slechte coureur!

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 16:32
    • Pietje Bell

      Posts: 31.519

      MustFeed

      Jij maakt buitensporige beschuldigingen richting Red Bull.
      Dan mag ik er toch van uitgaan dat je iets verder hebt gekeken
      voordat je met dit soort opmerkingen komt?
      =============================================================

      Ook nu ik weet wat jij over Hadjar schreef blijf ik bij mijn verhaal.
      De geschiedenis herhaalt zich. En jij mag dat buitensporige beschuldigingen vinden. Prima.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 16:37
    • MustFeed

      Posts: 10.291

      Een team dat zichzelf saboteert om een reden te creereren om een rijder te vervangen? Dat is echt aan alle kanten onlogisch. Dus ja, redelijk buitensporig.

      "Kvyat aan het eind van 2015 kunnen vervangen? En waarom dan wel?"

      Je retoriek is tegenstrijdig. Het is jouw stelling dat Red Bull geen reden nodig heeft want die maakt Red Bull zelf door hun eigen coureurs te saboteren.
      Als ze Kvyat aan het begin van 2016 kunnen vervangen dan hadden ze dat ook aan het eind van 2015 kunnen doen. Weet je wat het verschil maakte? Dat waren de wanprestaties van Kvyat.

      Die 3e plaats van Kvyat in China was echt geen goed resultaat. RIcciardo had een lekke band aan het begin van de race en wist nog bijna Kvyat bij te halen. Kvyat was nog altijd ruim een halve seconde per ronde te langzaam in China.

      • + 5
      • 18 okt 2025 - 16:48
    • Pietje Bell

      Posts: 31.519

      "Als ze Kvyat aan het begin van 2016 kunnen vervangen dan hadden ze dat ook aan het eind van 2015 kunnen doen.

      Weet je wat het verschil maakte? Dat waren de wanprestaties van Kvyat."

      Kvyat reed een prima eerste seizoen voor RBR in 2015. Geen enkele reden om hem te vervangen.
      De BELANGRIJKSTE reden om hem te vervangen was MAX!!
      Marko was erop gebrand om Max zo snel mogelijk naar RBR te promoveren wat hij destijds niet onder stoelen of banken heeft gestoken. Max was daar ook goed genoeg voor, maar er moest dan wel iemand wijken en dat was Kvyat met zijn slechte 4e race.
      Een uitstekend excuus om hem te degraderen naar het andere team.
      Zo kijk ik er tegenaan en daar hoef jij het totaal niet mee eens te zijn.
      Meningen mogen verschillen lijkt me.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 16:55
    • MustFeed

      Posts: 10.291

      Verstappen was er in 2015 ook al. Het zou voor Red Bull in PR beter zijn geweest als ze 2016 waren begonnen met Verstappen. Daarnaast zou het voor de voorbereiding van Verstappen veel beter zijn geweest als Verstappen in de winter al had kunnen testen met de Red Bull.

      Dus nee, Verstappen was niet de belangrijkste reden. De belangrijkste reden was dat Kvyat in 2015 nog wel presteerde, maar in 2016 dramatisch was.

      Vervolgens zijn er allemaal sensatieverhalen omheen verzonnen die je beter niet serieus kan nemen. Dat was allemaal clickbait zonder betrouwbare bron.

      • + 3
      • 18 okt 2025 - 17:10
    • StevenQ

      Posts: 9.790

      Kvyat werd gedegradeerd naar TR/AT en liet daarna buiten die podiumplaats in Hockenheim ook weinig zien behalve nog steeds te veel crashen Pietje


      En Yuki is gewoon ZELF te langzaam, als hij in zijn 1e run al langzamer was dan Hadjar deed hij het gewoon ZELF niet goed en hoef jij geen sllappe excuses te zoeken

      Iedereen weet dat als Yuki geen steun van Honda gehad had hij allang eruit was gegooid door Red Bull, en dan bedoel ik niet alleen bij RBR, hij was jaren geleden al vervangen bij het junior team

      • + 3
      • 18 okt 2025 - 17:14
    • HoekieWoutstra

      Posts: 2.175

      Die Pietje Bell blaft weer als een malle om zijn zin door te drijven. 🤣🤣.

      Geef hem gewoon zijn zin, dan kan hij weer lekker met een fijn geweten in zijn bench liggen. 🤗

      • + 5
      • 18 okt 2025 - 17:39
    • Sauber

      Posts: 430

      Bullshit. Lawson werd na twee races gewisseld zonder pardon. Als ze van Tsunoda af willen doen ze dat ook gewoon, zonder ook de manier die jij oppert naar een excuus te zoeken.

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 17:48
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 377

      Jeez, Pietje Bell, doe ff relax, man! Accepteer gewoon dat je ernaast zit en probeer niet koste wat koste je gelijk te halen! Kvyat heeft er met zijn onnozele crashes en dito gedrag zélf voor gezorgd dat hij terecht werd vervangen. Druppel was natuurlik die actie waardoor hij achterop Vettel klapte.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 18:36
    • Pietje Bell

      Posts: 31.519

      HoekieWoutstra

      Die Pietje Bell blaft weer als een malle om zijn zin door te drijven. 🤣🤣.

      Geef hem gewoon zijn zin, dan kan hij weer lekker met een fijn geweten in zijn bench liggen. 🤗
      ==========================================================================

      Kennelijk mankeert jou iets aan de ogen. Ik wil mijn zin niet doordrijven.
      Ik schreef:

      "Zo kijk ik er tegenaan en daar hoef jij het totaal niet mee eens te zijn.
      Meningen mogen verschillen lijkt me.

      18 okt 2025 - 16:55"

      Nu ben ik weer een blaffende hond die straks in de bench gaat liggen,
      de vorige keren noemde je me Pietje Dell en de keer daarvoor
      "mijn beste stalkende BFF...." en dat terwijl ik nooit op jouw berichten reageer.
      Gelukkig doe je het ook bij anderen. Kennelijk kun jij niet normaal communiceren zonder een ander te denigreren en uit te schelden.
      Echt een aanwinst voor dit forum.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 18:41
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 377

    Vreemde kop en tekst bij het artikel. Het team kwam met een afstelling die volgens berekeningen de beste zou moeten zijn. Tsunoda testte die afstelling.

    Waarom schrijft zo'n 'redacteur' dan dat het de afstelling van de Japanner is?! Clicks?

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 18:13

