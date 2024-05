Zelfkritische Wolff kraakt Mercedes: "Dan zijn we geen topteam meer"

Het team van Mercedes is niet bepaald bezig met een goed seizoen in de Formule 1. Ze blijven ver achter op de concurrentie, en ze worstelen met hun auto. Teambaas Toto Wolff is enorm zelfkritisch en hij stelt dat Mercedes op dit moment eigenlijk geen topteam is.

Mercedes was jarenlang enorm dominant in de Formule 1. Maar in de afgelopen jaren is Mercedes de aansluiting bij de top verloren. Toen er in 2022 nieuwe regels gingen gelden in de sport, nam Mercedes overduidelijk de verkeerde afslag. Onder de huidige regels heeft Mercedes slechts één race gewonnen, en verder kunnen ze de strijd met Ferrari, Red Bull Racing en McLaren amper aangaan.

Topteam

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij baalt van de huidige situatie bij het team. De Oostenrijker is niet tevreden, maar hij wil het hoofd niet laten hangen. In een interview met Viaplay wordt hij erop gewezen dat Mercedes momenteel niet presteert als een echt topteam. Daar is hij dan ook heel eerlijk over: "Een topteam is een team dat ook daadwerkelijk races wint. Als je er zo naar kijkt zijn wij dus eigenlijk geen topteam."

McLaren

Mercedes wordt momenteel zelfs verslagen door hun klantenteam McLaren. De Britse renstal is momenteel een uitdager van Red Bull Racing, en ze hebben met Lando Norris al gewonnen in Miami. Wolff vindt dit echter niet pijnlijk: "Het tegenovergestelde is waar. McLaren toont aan dat de Mercedes-motor in staat is om race te winnen en we weten ook dat McLaren twaalf jaar geleden nog moeite had om uit Q1 te komen. Dat het allemaal snel kan veranderen is dus wel zeker, en wij geloven daar ook in."