Verstappen ligt niet wakker van Monaco-teleurstelling

Max Verstappen kende afgelopen weekend geen goede race in zijn woonplaats Monaco. De Nederlander kwam slechts als zesde over de streep, en dat is niet het resultaat waar hij op had gehoopt. Verstappen maakte zich er echter niet al te druk om na afloop van de race.

Verstappen begon goed aan het huidige seizoen. Hij won in Bahrein, Saoedi-Arabië, Japan en China. Daarmee moest hij meer gaan vechten, maar wist hij nog wel te winnen op het circuit van Imola. In Monaco had Red Bull Racing het heel erg zwaar, en werden ze verslagen door de teams van Ferrari en McLaren. Red Bull kampte daarnaast met problemen waarvan ze de oorzaak niet wisten te vinden.

Emoties

Na afloop van zijn tegenvallende race in Monaco bleef Verstappen met beide benen op de grond staan. De drievoudig wereldkampioen haalde zijn schouders op toen hij zijn resultaat besprak met de internationale media: "Er komen niet echt emoties bij kijken. Dit is weer het type race waar je je gewoon doorheen moet slaan, want het is niet belangrijk of ik het leuk vind of niet. Het gaat er tijdens dit soort races vooral om dat ik leer begrijpen wat het probleem precies is en dat ik aan een oplossing kan werken."

Kampioenschappen

Verstappen en Red Bull gaan nog steeds aan de leiding in de wereldkampioenschappen, maar daar denkt Verstappen niet aan. Hij maakt zich niet druk over een mogelijke titelstrijd met de achtervolgers: "We moeten onze problemen eerst leren begrijpen. Ik wil nog helemaal niet aan het constructeurskampioenschap denken! Maar we hebben nog steeds een snelle auto en we kennen onze limieten, dus dat blijft prioriteit nummer één."