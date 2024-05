Brundle ziet oorzaak Red Bull-problemen: "Twijfel ik niet aan"

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal zware races achter de rug. In Monaco konden ze niet meevechten om de podiumplaatsen, en dat was pijnlijk. Martin Brundle denkt dat de huidige problemen indirect zijn veroorzaakt door de interne onrust van begin dit jaar.

Red Bull begon oppermachtig aan het huidige seizoen. De Oostenrijkse renstal wist met Max Verstappen meerdere races te winnen, en alles leek als vanouds te zijn. Op de achtergrond rommelde het bij het team, want het onafhankelijke onderzoek naar Christian Horner en de verhalen over een interne machtsstrijd, zorgden voor onrust. In de afgelopen weken ging het op de baan ook minder en wisten Ferrari en McLaren dichterbij te komen.

Game on

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle ziet dat er een spannende strijd ontstaat. Brundle legt de situatie uit in zijn column voor zijn werkgever Sky Sports: "Ferrari en McLaren zijn bezig met een heel goede run, waarbij zowel de teams als de coureurs gestructureerd overkomen. Dat betekent dat Red Bull in de achteruitkijkspiegels moet gaan kijken wat de coureurs- en constructeurstitel betreft. Met nog heel erg veel races te gaan is het nu echt game on."

Interne zaken

Brundle weet ook niet precies waar de problemen van Red Bull vandaan komen. De Brit denkt wel dat het niet los kan worden gezien van de interne onrust van begin dit jaar: "Ik twijfel er niet aan dat de interne gebeurtenissen een negatieve invloed hebben gehad op de recente prestaties. Red Bull zal er wanhopig op gebrand zijn om tijdens de volgende race in Montreal weer op het oude niveau te presteren."