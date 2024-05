Norris baalt van geluk Sainz: "Dat is oneerlijk"

Lando Norris kwam afgelopen weekend in Monaco als vierde over de streep. Hij had vrijwel de hele race tegen de achtervleugel van Carlos Sainz aangekeken. Sainz had geluk, want vlak voor de rode vlag schoot hij van de baan met een lekke band. Norris vond dit niet helemaal eerlijk.

In de openingsronde van de Grand Prix van Monaco raakten Sainz en Oscar Piastri elkaar. Dit zorgde ervoor dat Sainz een lekke band had en dat hij rechtdoor schoot. Zijn race leek voorbij te zijn, maar hij had het geluk dat er met de rode vlag werd gezwaaid. Achter hem had er een zware crash plaatsgevonden, en omdat nog niet alle auto's een bepaald punt hadden gepasseerd, mocht Sainz weer als derde aan de herstart beginnen.

Dit zorgde er dus voor dat Norris niet naar het podium kon gaan. De Brit was daar stiekem best gefrustreerd door, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Ik denk niet dat het heel erg eerlijk is, maar ik weet zeker dat er momenten in het verleden zijn geweest waar ik er misschien geluk mee heb gehad. Dat mijn team de auto kon repareren ofzo. Maar als je erover nadenkt, dan is het frustrerend en oneerlijk. Omdat iemand een fout maakt en niet genoeg auto's een lijn passeren voor de rode vlag, mag hij zijn foutje terugnemen en krijgt hij een gratis pitstop. Dat is oneerlijk."