Wolff plaatst vraagtekens bij tegenvallend Red Bull

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal zware races achter de rug. In Monaco kon Red Bull niet meevechten om de overwinning, en men vraagt zich af of hun dominantie nu voorbij is. Mercedes-teambaas Toto Wolff weet nog niet hoe hij Red Bull moet inschatten.

Red Bull begon het seizoen als de grote titelfavoriet. In de eerste paar races wist Max Verstappen gewoon te winnen, maar sinds Miami is er een ander beeld zichtbaar. In de Amerikaanse stad werd Verstappen verslagen door Lando Norris, en in Imola waren de verschillen ook heel erg klein. Afgelopen weekend in Monaco wisten ze geen vuist te vormen, en waren McLaren en Ferrari beduidend sneller.

Mercedes-teambaas Toto Wolff durft nog niet te zeggen dat Red Bull nu definitief is bijgehaald. De Oostenrijker is daar duidelijk over als ORF hem vraagt of de concurrentie nu Red Bull heeft gepakt: "Dat is moeilijk te zeggen. We zien dat de performance in de afgelopen races wat minder was, maar of we nu van een trend kunnen spreken? Laten we eerste maar eens afwachten wat er op de meer conventionele circuits gaat gebeuren?"

McLaren en Ferrari zijn in de afgelopen weken dichter bij gekomen. In de straten van Monaco ging de overwinning naar Ferrari-coureur Charles Leclerc, maar toch denkt men dat McLaren ook in de buurt komt. Mercedes-teambaas Wolff denkt niet dat Red Bull nu knock-out is geslagen: "Ik denk dat McLaren een grote stap heeft gezet en dat Red Bull misschien iets in de achteruit is gegaan, maar al met al zijn ze nog steeds de benchmark."