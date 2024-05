Uitslag Grand Prix van Monaco: Leclerc wint thuisrace na bizarre startchaos

De iconische race op het circuit van Monaco is alweer een feit. In de straten van het ministaatje ging de zege uiteindelijk naar niemand minder dan Charles Leclerc. Achter hem kwam Oscar Piastri als tweede over de streep. Op de krappe baan werd het podium compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Leclerc kwam goed weg bij de start. De Monegask wist de leidende positie te behouden en hij sloeg een aanval van Oscar Piastri af. Daarachter ging er echter een heleboel mis. Carlos Sainz liep een lekke band op, en daarachter ontstond er een bizarre chaos.

Megacrash

Kevin Magnussen tikte de Red Bull van Sergio Perez aan, en hierdoor had hij geen kans meer. Perez vloog de vangrail in, en hij kreeg de Haas van Magnussen tegen zich aan. Nico Hülkenberg kon de wagens niet meer ontwijken. Hierdoor was het einde voor alle drie, en de rode vlag werd gezwaaid.

Van de Red Bull was niet veel meer over, de wagen was veranderd in een hoopje schroot. Wonder boven wonder bleven de drie coureurs ongedeerd. De vangrail was echter wel zwaar beschadigd. Bij Alpine was men ook kwaad, want Esteban Ocon kneep zijn teamgenoot Pierre Gasly af bij de tunnel. Ocon vloog door de lucht, maar reed wel verder.

De schade aan de Alpine van Ocon was te groot, dus men besloot op te geven. Ook Piastri had schade opgelopen bij de start, maar hij kon zijn weg wel vervolgen. Na drie kwartier ging de race weer van start met een staande start.

Leclerc kwam weer goed weg, en hij behield de leiding. Piastri reed achter hem, maar hij had nog wel wat last van de schade. Tijdens de rode vlag hadden veel teams ook al de banden verwisseld, waarna het dus een gokwerkje werd. Wie zou er nog gaan stoppen?

Pitstops

In de openingsfase koos alleen het team van Sauber ervoor om Valtteri Bottas naar binnen te halen. Vooraan het veld bleef men gewoon doorrijden. George Russell kreeg te horen dat het niet nodig was om heel hard door te rijden, want inhalen was toch zo goed als onmogelijk.

Het leek soms wel een soort Utrecht Centraal, overal op de baan ontstonden treintjes. Piastri reed vaak vlak achter Leclerc, maar het was onmogelijk om er echt langs te komen. Ondertussen begon men wel naar de banden te kijken, want men vroeg zich af of deze niet te hard gingen slijten.

Finish

Max Verstappen beleefde een saaie race en hij vroeg zich af of hij niet beter een kussentje had kunnen meenemen. Hij zorgde wel voor actie, want Red Bull besloot hem naar binnen te halen voor een bandenwissel. Hetzelfde gold voor Lewis Hamilton, maar beide coureurs kwamen op precies dezelfde plek naar buiten. Lance Stroll moest zelfs twee keer stoppen, want hij liep een lekke band op.

Verstappens stop zorgde ervoor dat hij veel tijd kon goed maken op zijn nieuwe banden. Binnen een mum van tijd had hij het gat met George Russell dicht gereden. Erlangs komen was echter niet zo makkelijk. Het lukte Verstappen dan ook niet om erlangs te komen, hetzelfde gold voor Carlos Sainz. De Spanjaard kon er niet langs komen bij Oscar Piastri. Alle aandacht verschoof naar Leclerc, die het eindelijk voor elkaar kreeg. In zijn eigen land won hij de Grand Prix. Na alle pech in het verleden, was de zege nu van hem.