Norris belandde in bizarre situatie: "Dit hoort niet in de Formule 1"

De kwalificatie in Monaco verliep redelijk probleemloos. Er waren geen crashes en rode vlaggen, maar dat betekent niet dat er helemaal niets aan de hand was. De stickers naast de baan zorgden voor veel problemen, Lando Norris luidt daar de noodklok over.

Langs de baan in Monaco hangen op de vangrails veel sponsorstickers. Deze stickers laten los bij crashes, maar ook bij andere situaties. In de kwalificatie werd dat duidelijk toen op meerdere punten op de baan de stickers op de baan belandden. In Mirabeau werden hele lappen van de stickers losgerukt door de energie van de Formule 1-wagens. Lando Norris reed over zo'n deel heen en dat kwam onder zijn auto vast te zitten.

Norris moest de pitlane op zoeken om de sticker onder zijn wagen te laten verwijderen. Dit kon helemaal verkeerd uitpakken, want Norris viel bijna af in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Tegenover Autosport spreekt Norris zich enorm kritisch uit: "Ik moest hierdoor een pitstop maken, en dit soort dingen horen helemaal niet te gebeuren in de Formule 1. In mijn optiek is dit een beetje vreemd. We hebben het hierover gehad tijdens de rijdersbriefing. We hadden gezegd dat het nog een keer zou gebeuren, en ze zeiden dat ze het gingen fixen. Vanzelfsprekend was dat niet het geval."