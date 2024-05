Verstappen gefrustreerd: "Auto voelt aan als een kart"

Max Verstappen kende allesbehalve een sterke kwalificatie in de straten van Monaco. Hij worstelde met zijn RB20, die al het hele weekend niet doen wat hij moet doen. Het zorgt voor frustratie bij Verstappen, die stelt dat zijn auto aanvoelt als een soort kart.

Verstappen pakte in Monaco voor het eerst dit seizoen niet de pole position. De verschillen waren klein, maar Verstappen vormde uiteindelijk geen bedreiging voor polesitter Charles Leclerc. Terwijl Leclerc naar zijn landgenoten op de tribunes en de balkons zwaaide, droop Verstappen af. Red Bull heeft van alles geprobeerd met de afstelling, maar niets leek te werpen. De auto stuiterde in het rond, en Verstappen kon de kerbs niet aanraken.

Verstappen omschreef zijn Red Bull-bolide op vrijdag al als een soort kangoeroe. De Nederlandse drievoudig wereldkampioen baalde en hij deelde zijn frustratie met Motorsport.com: "We hebben alles geprobeerd om de auto minder stijf te maken, maar onze auto voelt net als een kart. Het is alsof ik zonder ophanging rondrijd. We springen echt alle kanten op en de auto vangt helemaal niets op van de kerbstones, de hobbels of de veranderingen in de camber. Het aantal keren dat ik in de laatste bocht bijna vol de muur in vloog, is echt ongelooflijk."