Hamilton zwaar teleurgesteld: "Ik begreep er niets van"

Lewis Hamilton voelde zich dit weekend goed in zijn Mercedes-bolide. De Brit kreeg een goed gevoel in de richting van de kwalificatie. Uiteindelijk kwam hij van de koude kermis thuis met een zevende tijd. Hij wist niet helemaal hoe dit nu precies mogelijk was.

Hamilton kende tot nu toe een goed raceweekend in de straten van zijn woonplaats Monaco. De Britse zevenvoudig wereldkampioen reed een drietal goede vrije trainingen, maar in de kwalificatie ging het iets minder. Hamilton werd verslagen door zijn teamgenoot George Russell, en hij moest genoegen nemen met de enigszins tegenvallende zevende tijd. Hamilton had op meer gehoopt.

Veranderingen

Na afloop van de kwalificatie zocht hij naar de aanleiding van zijn mindere resultaat. De zevenvoudig wereldkampioen sprak zich uit bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Gisteren voelde alles goed aan. We hebben heel erg hard gewerkt om deze auto te verbeteren, en vanaf het begin voelde hij direct goed aan. We profiteerden daar zeker van gisteren en vanochtend. We hebben geen drastische veranderingen doorgevoerd. Het team op de fabriek heeft hard gewerkt om een update mee te nemen naar de laatste twee races, en ook dit weekend hebben we een updatepakket. We hebben er maar één, dus die zit op de auto van George."

Frustratie

Hamilton wist dus wel dat zijn teamgenoot waarschijnlijk snelle zou zijn in de kwalificatie. De Brit merkte echter wel dat het veel slechter ging dan hij van tevoren had gedacht: "Toen we begonnen aan de kwalificatie, begreep ik er niets van. Ik wist direct dat ik twee tienden zijn gaan verliezen. Dat is zeker frustrerend en het is iets waar ik nu geen antwoord op heb. Ik rijd niet anders dan eerder. De rondjes waren echt geweldig. Ik kwam om één of andere reden pace te kort."