Uitslag kwalificatie Monaco: Leclerc laat landgenoten juichen, zware teleurstelling voor Verstappen

De kwalificatie op het iconische asfalt in Monaco is een feit. Op de baan in het ministaatje ging de pole position zojuist naar niemand minder dan Charles Leclerc. Hij was sneller dan Oscar Piastri, die de tweede tijd wist te noteren. De top drie werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Q1

Niemand wilde iets aan het toeval overlaten in de eerste sessie van de kwalificatie in Monaco. Vrijwel iedereen kwam direct de baan op, alleen de Ferrari's namen een risico door langer te wachten.

Max Verstappen begon goed aan de sessie, en hij vond zichzelf zelfs eventjes terug bovenaan de tijdenlijst. Zijn teamgenoot Sergio Perez had het lastiger, hij worstelde overduidelijk op het asfalt in de krappe straten van Monaco. Het werd een zeer pijnlijke sessie voor Perez, want er zat niets meer in dan de achttiende tijd. Hij was niet de enige verliezer, want ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso viel af. Ook Logan Sargeant, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou waren te langzaam.

Q2

Ook het tweede gedeelte van de kwalificatie begon zeer druk. Minuten voordat de lampen op groen sprongen, stonden er al veel coureurs te wachten aan het einde van de krappe pitlane. Een goede track position was noodzakelijk, want de tijden werden steeds sneller en sneller.

Aangezien de baan enorm krap is, vonden coureurs elkaar in de weg. Nico Hülkenberg zal zich moeten melden voor het blokkeren van Esteban Ocon, eerder in de kwalificatie vond er ook iets soortgelijks plaats tussen Carlos Sainz en Alexander Albon. In deze sessie bleven grote verrassingen uit en vielen Ocon, Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Kevin Magnussen af. Pierre Gasly wist zijn Alpine wel naar Q3 te pushen.

Q3

Het derde kwalificatiegedeelte beloofde een spektakel te worden. De verschillen waren klein, en er leken enorm veel kanshebbers voor de pole position te zijn. Carlos Sainz leek niets aan het toeval over te willen laten, en hij kwam als eerste de baan op. Al snel kreeg hij gezelschap van vrijwel al zijn concullega's. Charles Leclerc klaagde over probleempjes met zijn pedalen, maar dat was niet terug te zien in zijn resultaat.

Leclerc noteerde de snelste tijd, en zijn concurrenten beter zich hier op stuk. Oscar Piastri kwam in de buurt, maar hij was net niet snel genoeg. Max Verstappen pushte, streed en vocht. Hij wilde de leeuw laten brullen, maar hij raakte de muur in St. Devote. Er was geen schade, maar zijn rondje was verpest. De teleurstelling was groot, en hij moet morgen middenin het veld starten.