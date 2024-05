Uitslag VT3 Monaco: Leclerc deelt tik uit, Verstappen ontevreden en snel

De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Monaco zit er ook alweer op. Op de omloop in de krappe staten van het ministaatje werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Zoals wel vaker bij een derde vrije training, had niemand haast om direct de baan op te gaan. Alleen George Russell kwam gelijk de baan op. Hij kreeg gezelschap van de McLarens, maar verder was iedereen nog rustig aan het babbelen in de pitbox.

Russell begon positief aan de sessie, want hij had goed nieuws voor zijn team. Over de boordradio liet hij weten dat de auto iets anders aanvoelde dan op vrijdag. Dit was positief, want Russell had geen last meer van vibraties. Wel had hij nog wat kritiekpuntjes over het sturen.

Bottas

Terwijl Russell zijn team feedback gaf, werd het drukker op de baan. Max Verstappen deed zijn helm op, stapte in zijn RB20 en hij ging het asfalt van zijn woonplaats op. Valtteri Bottas was iets te enthousiast, en hij raakte de vangrail bij het uitkomen van het zwembad. Zijn voorwielophanging vond dat niet zo leuk, en hij parkeerde zijn wagen in Rascasse. De rode vlag werd gezwaaid, en iedereen zocht de pits op.

Drukte

De marshalls ruimden de Sauber van Bottas binnen een paar minuten op, en het licht sprong alweer snel op groen. Alle overgebleven coureurs kwamen de baan op, en bijna iedereen reed op de zachte banden. Er werden snelle tijden genoteerd, maar Lewis Hamilton schoot wel rechtdoor in St. Devote. Ook Oscar Piastri bezocht die uitloopstrook.

Max Verstappen leek weer iets sneller te gaan dan gisteren, en dat was positief. De Nederlander was toch chagrijnig, want hij kreeg te maken met verkeer. Overal en nergens reden coureurs, en het circuit veranderde in een soort snelweg in de spits. Het leverde gevaarlijke situaties op, want in de tunnel kon Kevin Magnussen nog net een aantal andere auto's ontwijken.

Frustratie

De verschillen bleven klein, veel coureurs lieten zien dat ze instaat zijn om mee te vechten voor de beste posities. Ook Max Verstappen ging vlot, al stelde hij zelf dat hij precies wist waar het beter moest gaan. Gefrustreerd liet hij weten dat dit echter onmogelijk is, en dat ze aan de pitmuur precies weten waardoor dat komt. Niet alle problemen lijken dus te zijn opgelost. Wel noteerde hij aan het einde van de sessie de tweede tijd. Hij kwam hier weer vast te zitten in het verkeer, maar hij blokte zelf ook iemand. Hiervoor moet hij zich melden bij de stewards.