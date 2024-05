Uitslag VT2 Monaco: Leclerc razendsnel, Verstappen stuitert naar vierde plek

De eerste dag van het raceweekend in Monaco zit er nu ook weer op. In de straten van het ministaatje werd zojuist de snelste tijd gereden door niemand minder dan Charles Leclerc. De tweede tijd werd ditmaal een prooi voor Lewis Hamilton. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Fernando Alonso.

Net als in de eerste vrije training, was het ook nu direct druk op de baan. Lewis Hamilton stuurde zijn Mercedes als één van de eersten de baan op. Zijn tijden oogden direct goed, maar aan de andere kant van de garage was men iets minder tevreden.

Kangoeroe

George Russell klaagde over de boordradio over een bijzonder probleem. Hij meldde dat hij bij uitkomen van de tunnel enorm veel last had van vibratie. Het was zelfs zo erg, dat hij zijn stuurwiel amper kon vasthouden. Hij was niet de enige met dit soort problemen. Max Verstappen stelde dat hij rond stuiterde als een kangoeroe, dit leverde hem zelfs hoofdpijn op.

Ook Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Perez had het lastig. Hij klaagde over soortgelijke problemen als Verstappen. Voor de regerend wereldkampioen ging het ondertussen van kwaad tot erger, want in Portier schampte hij de muur. Hij keerde direct terug naar de pitlane.

Foutjes

Op datzelfde moment vloog Charles Leclerc als een soort raket over de baan. De thuisrijder trapte het gas in, maakte amper een fout en reed de snelste tijd. Zijn concurrenten probeerden in de buurt te komen, maar dat lukte niet helemaal. In de slotfase ging de Monegask wel eventjes de fout in, door rechtdoor te schieten in St. Devote.

Leclerc was zeker niet de enige coureur die een foutje maakte. Zeer veel coureurs riepen over de boordradio dat ze de muur hadden geraakt. De meeste coureurs kwamen goed weg, maar Lance Stroll haalde wel eventjes opgelucht adem. De Canadees raakte de vangrails bij het zwembad. Op datzelfde punt werd Max Verstappen opzichtig geblokkeerd door Yuki Tsunoda. De wedstrijdleiding deelde hiervoor geen straf uit.