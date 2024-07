Gefrustreerde Verstappen moet zich melden bij de stewards

Max Verstappen wil deze dag waarschijnlijk zo snel mogelijk vergeten. De Nederlander worstelde met zijn auto, kon niet vechten om de zege en knalde uiteindelijk tegen de Mercedes van Lewis Hamilton aan. Verstappen moet zich daarvoor melden bij de stewards.

Verstappen kende een enorm frustrerende middag in Hongarije. Hij worstelde met zijn auto en hij schold zijn team meerdere keren uit over de boordradio. In de slotfase probeerde hij Lewis Hamilton in te halen, maar dat deed hij veel te enthousiast. Hij knalde op de Mercedes, vloog door de lucht en viel ver terug. Voor dit moment moet Verstappen zich melden bij de stewards, en dat geldt ook voor Hamilton.