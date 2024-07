Hamilton mild voor Verstappen: "Is een race-incident"

Lewis Hamilton kwam als derde over de streep in de Hongaarse Grand Prix van vandaag. Hij reed een sterke race, en in de slotfase kreeg hij ook nog Max Verstappen over zich heen. Opvallend genoeg vroeg Hamilton na afloop niet om een straf voor Verstappen.

Hamilton maakte een sterke indruk op de Hungaroring. De Britse coureur vocht mee om de podiumplaatsen, en hij hield Max Verstappen goed achter zich. In de slotfase meldde Verstappen zich weer op de achtervleugel van Hamilton, en dit keer werd het duel iets verhitter. Verstappen deed er alles aan om te winnen, dook in de eerste bocht naast Hamilton en daar ging het uiteindelijk mis. Hij raakte Hamiltons voorwiel en vloog door de lucht.

Verstappen wordt door veel mensen als de schuldige aangewezen, en hij moet zich verantwoorden bij de stewards. Hamilton besprak het moment met interviewer van dienst Nico Rosberg: "Het duel dat we aan het einde hadden was een beetje spannend, maar zo is autosport nou eenmaal. Het is niet echt zenuwslopend. Als je hun pace in bepaalde bochten ziet, dat moet ik een beetje lachen, want zoiets kan ik helemaal niet doen. Ik zag hem van ver aankomen en hij remde later dan ik, maar hij ging naar de binnenkant. Ik bewoog me niet, hij raakte mijn wiel en hij vloog door de lucht. Ik vind het een race-incident."