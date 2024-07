Verstappen kookt over: "Dit was heel erg slecht"

Max Verstappen kende een enorm teleurstellende Hongaarse Grand Prix. De frustratie spoot uit zijn mond tijdens de race op de Hungaroring. Verstappen was woedend op zijn team, en hij had ook nog een momentje met Lewis Hamilton in de slotfase. Na afloop was zijn woede nog steeds niet gaan liggen.

Verstappen wilde voor de zege gaan vechten, en dat liet hij zien bij de start. Hij ging echter wijd en hij moest zijn positie teruggeven aan Lando Norris. Daar was hij niet blij mee, maar het werd alleen maar erger. De strategie van Red Bull was geen feest, en daardoor moest hij veel meer duels uitvechten dan hem lief is. Uiteindelijk raakte hij ook nog Lewis Hamilton, en daarvoor moeten ze naar de stewards.

Verstappen was na afloop van de race nog steeds furieus. Hij stak zijn woede niet onder stoelen of banken en hij reageerde duidelijk bij Viaplay: "Het was een hele slechte wedstrijd en alles ging fout. De strategie was gewoon slecht, we weten dat je hier heel moeilijk kan inhalen en dat heb ik eigenlijk alleen maar moeten doen. Ik moest vechten en daar verloor ik zoveel tijd mee. Dat je een eerste keer een undercut hebt oké, maar dan de tweede keer kom ik weer achter hem vast te zitten en dan kom je er gewoon niet voorbij. Dan laten ze me weer buiten en rijd ik weer in het verkeer. Ik snap er niets van, dit is heel slecht."