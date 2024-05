Uitslag VT1 Monaco: Hamilton snelste, klagende Verstappen slechts elfde

De eerste vrije training in de straten van Monaco zit er alweer op. Op het iconische straten circuit werd zojuist de snelste tijd genoteerd door niemand minder dan Lewis Hamilton. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door Oscar Piastri. De top drie werd compleet gemaakt door George Russell.

Op het waanzinnige circuit ging de actie direct van start. Vrijwel alle coureurs kwamen de baan op toen het licht op groen schoot. Lewis Hamilton was als eerste de baan op, en achter hem ontstond een kleurrijke file in de krappe pitlane. Ook Max Verstappen kwam direct naar buiten in zijn woonplaats.

Al snel werd duidelijk waarom iedereen zoveel haast had. Meerdere teams lieten hun coureurs namelijk weten dat er regen in de lucht hing, en daar zit men natuurlijk niet helemaal op te wachten. Foutjes bleven niet lang uit, want Nico Hülkenberg verremde zich al snel in de eerste bocht.

De grootste pechvogel van de dag was Pierre Gasly. De Fransman werd door zijn team Alpine naar binnen geroepen omdat er een probleempje met de Power Unit was. Toen hij de baan weer op werd gestuurd, ontdekte hij direct dat hij geen power had. Ondertussen reden de andere coureurs rustig verder, en werd duidelijk dat de verschillen klein waren.

Tijdens de eerste softruns zag zelfs het team van Mercedes er redelijk snel uit. Het liet maar weer eens zien hoe klein de onderlinge verschillen waren. Bij Alpine ging het ondertussen ook niet best. Ook Esteban Ocon liet namelijk weten dat hij geen power meer had. Zijn teamgenoot Gasly verliet de pitbox niet meer, omdat het team een wastegate issue had ontdekt.

Op de baan ging de actie ondertussen onverminderd verder. Guanyu Zhou kende een onhandig momentje in St. Devote. Hij beschadigde zijn voorvleugel, en daardoor lag er debri in de bocht. Charles Leclerc kom nergens meer heen en hij reed over de stukjes carbon heen. De rode vlag werd gezwaaid om de troep op te ruimen, en al snel schoot het licht weer op groen.

Verstappen

Open het moment dat de sessie weer op gang werd gebracht, begonnen er druppels uit de lucht te vallen. De voorspelde regen was in aantocht, maar dat hield de coureurs niet tegen om de baan op te gaan. De regen zette niet door, maar snelle tijden bleven uit in de laatste seconden. Max Verstappen probeerde nog wel snel te gaan, maar hij was overduidelijk niet tevreden. Hij stelde dat de auto op een 'knife's edge' zat en in de laatste minuten blokkeerde hij ook nog eens Esteban Ocon. Werk aan de winkel dus voor Red Bull.