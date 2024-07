Marko zegt sorry tegen Verstappen: "Volledig onze schuld"

Max Verstappen kende een lastige middag in Hongarije. De Nederlandse Red Bull-coureur kon niets aanrichten, en daar was hij niet zo blij mee. Verstappen spuwde zijn gal over de boordradio en Helmut Marko stelt dat alle schuld van de problemen bij het team liggen.

Verstappen probeerde bij de start de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri aan te vallen, maar dat plannetje mislukte. De regerend wereldkampioen viel terug, worstelde met zijn strategie en hij liet zijn team overduidelijk weten dat hij niet zo happy met ze was. Zijn dag werd alleen maar slechter toen hij in de slotfase ook nog tegen Lewis Hamilton aanreed en werd gelanceerd.

Verstappen was woedend op Red Bull. Hij liet zijn team overduidelijk weten dat ze fouten hadden gemaakt. Zijn engineer Gianpiero Lambiase probeerde de boel te sussen, maar dat lukte niet. Red Bull-adviseur Helmut Marko bood zijn excuses aan Verstappen aan in gesprek met het Oostenrijkse ORF: "Het is duidelijk dat dit volledig de schuld is van ons team. Alle simulaties van ons lieten een andere delta zien voor inhaalacties. Maar wij hebben die volledig verkeerd ingeschat en daar hebben ze bij Mercedes van kunnen profiteren. Ik ben Max nog niet tegengekomen, maar dat zal snel gebeuren. We hebben zijn woede geaccepteerd omdat we dachten dat we op nieuwe banden sneller zouden zijn."