Verstappen reageert op radio-kritiek: "Fuck off"

Max Verstappen heeft een zware Hongaarse Grand Prix achter de rug. Red Bull deed niet wat hij deelde, en dat zorgde voor de nodige frustratie. Verstappens radioberichten waren enorm fel, en het boeit hem helemaal niets dat mensen dat te ver vonden gaan.

Verstappen maakte op geen enkel moment kans op de zege in Hongarije. Bij de start probeerde hij het nog eventjes de McLarens te passeren, maar dat plannetje mislukte. Vervolgens reed hij een lastige race en ergerde hij zich aan de strategie van zijn team Red Bull. Hij vond dat het verkeerd werd aangepakt en hij ergerde zich dood aan de acties van het team. Verstappen was woest, en dat mocht de hele wereld weten.

Verstappen stelde eerder dit weekend al dat niet iedereen binnen het team de ernst van de situatie inzag. Na afloop van de Hongaarse Grand Prix benadrukten Verstappen dat nog een keertje. In gesprek met Motorsport.com reageerde Verstappen op de felle radioberichten: "Ik was natuurlijk gefrustreerd en dan druk je soms op de radioknop om je mening te geven. Dat heb ik vandaag ook gedaan. We hadden gehoopt dat de call voor de tweede pitstop beter zou zijn, maar dat was niet het geval. Maar die boordradio's leiden mij niet af. Ik ben natuurlijk gefrustreerd, maar je houdt de focus wel gewoon op wat je wil doen." Hij heeft tevens een duidelijke boodschap voor de mensen die zijn berichten te fel vonden: "They can all fuck off."