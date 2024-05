Norris onthult moderne Senna-helm

Het team van McLaren eert dit weekend in Monaco de legendarische Ayrton Senna. De Britse renstal heeft de livery aangepast en ook coureurs Oscar Piastri en Lando Norris bewijzen hun eer aan de Braziliaanse legende. Norris kiest ook voor een speciale helm.

Piastri onthulde gistermiddag zijn Senna-helm. De Australiër kiest voor een klassiek design, maar Norris gaat compleet de andere kant op. De Brit zal ook gaan rijden met een Senna-helm, maar hij kiest voor een soort moderne variant. De helm is overwegend grijs met meerder vlakken in de kleuren van Senna. Volgens Norris is het grijze gedeelte aanwezig om de straten waarop Senna zo succesvol was te weerspiegelen. De Brit was succesvol in de afgelopen weken, en hij hoopt opnieuw te schitteren in Monaco.

My tribute to a hero of mine 馃嚙馃嚪



Senna is a true legend of our sport and has inspired not only me but every driver who races today. He's the greatest to ever race around Monaco and I wanted to capture that in this helmet. His iconic design combined with mirrored chrome to reflect… pic.twitter.com/JOCxvWskuj