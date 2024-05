'Mercedes geen optie meer voor Sainz'

Carlos Sainz is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van het team van Ferrari. Zijn contract wordt niet verlengd, en hij is nog altijd op zoek naar een nieuwe werkgever voor 2025. Het lijkt er op dat Mercedes niet langer wordt gezien als zijn nieuwe werkgever.

Afgelopen winter werd duidelijk dat Ferrari het aflopende contract van Sainz niet gaat verlengen. De Italiaanse renstal heeft Lewis Hamilton aangetrokken voor 2025, en dat gaat ten koste van Sainz. De Spanjaard maakt dit seizoen een sterke indruk, en hij werd al in verband gebracht met meerdere teams. Drie renstallen worden veelvuldig met hem in verband gebracht: Red Bull Racing, Audi en Mercedes.

Het lijkt er echter op dat Sainz niet de opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes gaat worden. Volgens Sky Sports is de Duitse renstal niet langer een optie. Mercedes zou volgens Sky Sports-verslaggever Craig Slater hun tijd willen nemen met het maken van een keuze. Ze lijken te wachten of Max Verstappen mogelijk op de markt komt en anders is Andrea Kimi Antonelli een serieuze optie. Volgens Sky Sports begrijpt Sainz dat Mercedes geen keuze gaat maken in een tijdsbestek waar hij zich comfortabel bij voelt. Hij zou zelf inzetten op een zitje bij Red Bull, maar de kans is ook groot dat hij vertrekt naar het Audi-project.