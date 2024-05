Jordan ontkent dat Newey een nieuwe werkgever heeft gevonden

Het is nog altijd niet duidelijk waar de toekomst van Adrian Newey ligt. De Britse topontwerper maakte eerder deze maand bekend dat hij gaat vertrekken bij Red Bull Racing. Meerdere media meldden dat Newey al een contract heeft getekend bij Ferrari, maar volgens Eddie Jordan is dat onzin.

Meerdere teams azen op de handtekening van Newey. Italiaanse media zien Ferrari als de grootste kanshebber voor het aantrekken van Newey, en het is ook geen geheim dat Aston Martin achter hem aanzit. Opvallend genoeg sprak Williams-teambaas James Vowles zich in het openbaar uit over zijn interesse in Newey, en er zullen vast meer teams zijn die Newey op de voet volgen.

Newey maakte bij zijn vertrek bekend dat Eddie Jordan zijn manager is. De Ierse oud-teambaas laat in zijn podcast 'Formula for Success' weten dat er nog geen contract is getekend: "Het is echt heel erg fout om er zo zeker van te zijn dat Newey al iets heeft getekend. Ik zeg dit als iemand die dit hoort te weten, en ik ga geen informatie weggeven. Ik durf dat op mijn leven te zeggen. Er is niets dat er op wijst dat hij nu naar een bepaalde richting neigt. We kijken naar de kansen, en we laten mensen met ons praten."