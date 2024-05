Norris lacht om hobby's Verstappen: "Max haat golf!"

Max Verstappen en Lando Norris hebben in de afgelopen weken een paar flinke duels uitgevonden. Ze kunnen het naast de baan goed met elkaar vinden, maar ze nemen niet elkaars hobby's over. Norris kan wel lachen over het feit dat ze niet met elkaar gaan golfen of simracen.

Verstappen had in Imola een razend druk weekend. Hij kwam niet alleen op het echte circuit in actie, hij kwam ook in actie op de virtuele circuits. Hij nam samen met zijn vrienden van Team Redline deel aan de virtuele 24 uur van de Nürburgring. Mensen vroegen zich af of dit wel zo handig was, maar Verstappen trok zich daar niets van aan. Hij wist namelijk allebei de races op zijn naam te schrijven.

Golfen

In Imola wist hij zijn goede vriend Norris te verslaan. Ze schoven na afloop samen aan bij de gebruikelijke persconferentie. Norris werd gevraagd naar de simrace-avonturen van Verstappen, en hij liet weten dat dit niets voor hem is: "Ik heb dat nog nooit geprobeerd, en ik heb hier ook geen simulator bij me! Ik doe het nog steeds soms, maar niet zoveel meer als vroeger. Ik ben nu meer aan het golfen, en Max haat golf! Ik heb het simmen gewoon nog nooit geprobeerd. Ik zou er wel klaar voor zijn, ik bleef tot laat op om een bokswedstrijd te kijken en ik slaap sowieso nooit veel."

Fysieke inspanningen

Verstappen reed afgelopen weekend ook geen nachtelijke uren in de simrace, en Norris denkt dat zijn vriend er geen extra energie aan verspilt. Norris vervolgt zijn verhaal: "Ik denk niet dat Max er de grootste tol voor betaalt. Hij had het anders waarschijnlijk ook niet gedaan. Hij reed ook niet tot in de late uurtjes. Hij deed een paar stints en daarna ging hij zich voorbereiden op de race. Het is geen fysieke inspanning meer, het is meer een mentaal iets. Het kan misschien een beetje pijn doen, maar ik denk dat ik langer op ben gebleven!"