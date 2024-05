Verstappen heeft nu hoger winstpercentage dan Hamilton

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola op zijn naam. Het was een zwaarbevochten overwinning, en Verstappen was er enorm blij mee. Deze zorgt er ook voor dat Verstappen voorbij gaat aan Lewis Hamilton op een opvallend lijstje.

Verstappen won in Imola namelijk zijn 59ste Grand Prix uit zijn Formule 1-loopbaan. Hij komt op dit gebied nog lang niet in de buurt van Lewis Hamilton, want de zevenvoudig wereldkampioen heeft in zijn loopbaan 103 Grands Prix gewonnen. Geen enkele andere coureur komt daarbij in de buurt, maar op een ander lijstje scoort Verstappen sinds afgelopen weekend beter dan Hamilton.

Verstappen zorgde er met zijn zege in Imola namelijk voor dat hij nu een hoger winstpercentage heeft dan Hamilton. Verstappen heeft nu 30,73 procent van al zijn Grands Prix gewonnen. Hamilton staat op 30,38 procent, en hij lijkt voorlopig niet te gaan winnen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen won voor het laatst in 2021 een Grand Prix, en sindsdien worstelt hij met zijn vorm en zijn auto. Verstappen heeft overigens niet het hoogste winstpercentage ooit achter zijn naam staan, dat record is nog altijd in handen van Juan Manuel Fangio. De legendarische Argentijn wist 47,06 procent van zijn Grands Prix te winnen.