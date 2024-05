Wolff wil voorlopig nog geen opvolger voor Hamilton kiezen

Het is nog steeds niet duidelijk wie Lewis Hamilton gaat opvolgen bij het team van Mercedes. Meerdere coureurs zijn al in verband gebracht met het zitje, maar er is nog geen knoop doorgehakt. Toto Wolff stelt dat hij voorlopig nog geen keuze gaat maken.

Hamilton maakte afgelopen winter bekend dat hij gaat vertrekken naar het team van Ferrari. Hij maakt dit seizoen nog gewoon af bij Mercedes, maar daarna zet hij de stap naar Maranello. Dit zorgt ervoor dat Mercedes op zoek moet gaan naar een nieuwe stercoureur. Meerdere namen worden in verband gebracht met het Mercedes-zitje voor 2025. Carlos Sainz, Andrea Kimi Antonelli en zelfs Max verstappen werden in verband gebracht met het zitje.

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat hij voorlopig nog geen keus gaat maken. De Oostenrijkse teambaas werd in Imola door Motorsport.com gevraagd naar de kansen van Carlos Sainz: "Ik denk dat Carlos een plaats heeft in de Formule 1, hij heeft de afgelopen twee jaar races gewonnen met Ferrari, en hij is iemand met enorme ervaring. Maar ik denk ook dat we bereid moeten zijn om ons nog niet vast te leggen op bepaalde beslissingen en dat we lang zullen moeten wachten, om te zien hoe de situatie zich ontwikkelt in de zomer en in de herfst. Met George Russell hebben we al een geweldige coureur. Laten we afwachten wie zijn teamgenoot wordt, maar we hoeven deze beslissing nu niet te nemen."