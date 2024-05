"Wolff sneert terug naar Horner: "We hebben een perfecte organisatie"

Het team van Mercedes is niet bepaald sterk aan het huidige seizoen begonnen. De Duitse renstal moet de jacht openen op de concurrentie, en dat gaat nog niet naar wens. Verbaal gezien kan Toto Wolff ziet nog prima meten met zijn Red Bull-collega Christian Horner, want hij reageert fel op eerdere uitspraken van de Brit.

Vlak voor de race in Miami werd bekend dat Adrian Newey gaat vertrekken bij het team van Red Bull Racing. McLaren CEO Zak Brown stelde dat dit de eerste dominosteen is die omvalt, en dat er veel CV's rondgaan. Mercedes-teambaas Toto Wolff bevestigde daarna dat de CV's van Red Bull-werknemers rondgaan. Horner reageerde vervolgens fel door te stellen dat Red Bull Powertrains 220 mensen had weggehaald bij Mercedes.

Wiskunde

Na afloop van de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola werd Wolff geconfronteerd met die uitspraken. In gesprek met de internationale media was hij fel: "Je moet echt aan je wiskunde werken. Het gaat om 90 engineers. Maar wat de cijfers ook zijn, het is volkomen normaal dat er wisselingen tussen teams plaatsvinden. Ik denk dat we een motorafdeling hebben die zo goed is al het maar zijn kan, de afdeling heeft een geweldig management. Er is geen millimeter die ik anders zou willen zien qua organisatorische verdeling en de mensen die daar werken. Ik heb het geluk dat ik met ze mag werken."

Organisatie

Wolff is heel erg trots op zijn manschappen. De Oostenrijker stelt dat er nog steeds vakwerk wordt geleverd in de fabriek, en dat zijn team eigenlijk nog een voorbeeld is voor anderen: "Mercedes heeft een perfecte organisatie. Je ziet het, ze leveren al lange tijd. Sinds 2014 zijn we redelijk de benchmark als het aankomt op de motoren, en dat is eigenlijk niet veranderd. Ik kan niet wachten tot 2026 om de verschillen in prestatieniveaus van de motoren te zien."