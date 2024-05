Verstappen waarschuwt Red Bull: "Moeten aan de bak"

Max Verstappen schreef vandaag de Grand Prix van Emilia-Romagna met de nodige moeite op zijn naam. De Nederlander leek een makkelijke race te hebben, maar in de slotfase kwam Lando Norris nog heel dichtbij. Verstappen is dan ook duidelijk, hij stelt dat Red Bull aan de bak moet gaan.

Verstappen kende eigenlijk een heel erg lastig weekend in Imola. In de vrije trainingen leek het nergens op, en in de kwalificatie wist hij toe te slaan. In de race van vandaag ging hij in de eerste stint als de brandweer. Zijn concurrenten zag hij eigenlijk alleen maar op de televisieschermen, maar Lando Norris verscheen daarna ook in zijn spiegels. Het leverde een aantrekkelijk gevecht op in de laatste fase van de race.

Forceren

Na afloop haalde Verstappen opgelucht adem. Hij was tevreden, en hij sprak zich uit in gesprek met zijn landgenoten van Viaplay: "Ik probeer er natuurlijk het beste uit te halen zonder fouten te maken. Natuurlijk zie ik dat Lando dichterbij komt, maar dan hoef je natuurlijk niet extra dingen te gaan forceren. Je moet gewoon proberen om netjes te blijven en om de banden onder controle te houden."

Aan de bak

Verstappen moest vol trappen om Norris achter zich te houden. Hij deed wat hij moest doen, maar hij ziet de concurrentie wel met de dag dichterbij komen: "Het was het hele weekend natuurlijk heel erg lastig. Ik heb er vandaag echt alles aan gedaan om te winnen. Zeker als je niet de snelste bent, vandaar dat ik heel erg blij ben met dit resultaat. Maar het was ook heel hectisch, omdat je ziet dat McLaren heel erg sterk is, dat waren ze in Miami ook al. We moeten nu wel aan de bak."