Uitslag Grand Prix van Emilia-Romagna: Verstappen slaat aanval Norris af en pakt verdiende zege

De race op het circuit van Imola is alweer een feit. Op het klassieke Italiaanse asfaltlint vochten de coureurs weer hun duels uit, en ging de zege naar niemand minder dan Max Verstappen. Achter hem werd Lando Norris als tweede geklasseerd. De top drie werd vandaag compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Max Verstappen kende een geweldige start op het circuit van Imola. De Nederlander was beter weg dan Lando Norris, en hij hield de koppositie vast. Norris leek hem bij te kunnen houden, maar als snel sloeg Verstappen een aardig gaatje.

Albon

Drama bleef uit bij de start, dus Verstappen kon zijn voorsprong rustig uitbouwen. Zijn teamgenoot Sergio Perez vocht zich terug de punten in, maar een tripje door de grindbak was niet bepaald behulpzaam. Perez verloor tijd, maar niet zoveel tijd als Alexander Albon. De Thaise Williams-coureur werd bij zijn pitstop op pad gestuurd met loszittende banden. Hij reed met een slakkengang terug naar de pits, hij liep daarbij een rondje achterstand op.

Perez was zeker niet de enige bezoeker van de grindbak. Lewis Hamilton verloor veel tijd door een uitgebreid tripje door het grind. Verstappen trapte daarna rustig door, na de pitstops kreeg hij de leiding weer in handen en reed hij rustig verder. Perez startte op de harde band, en hij probeerde de concurrentie op te houden. Dat ging echter niet altijd.

Norris

Na zijn pitstop was het een ander verhaal. Perez ging veel beter dan eerst, en het lukte hem meerdere coureurs in te halen. Zijn teamgenoot Max Verstappen ging nog steeds aan de leiding, maar hij klaagde wel over problemen met zijn banden. Lando Norris kon daardoor een beetje dichter bij komen. Het kreeg de fans op de puntjes van hun stoel, want verder gebeurde er niet veel.

De problemen van Verstappen werden met de seconde groter, want Norris kwam dichter en dichter bij. De verschillen werden steeds kleiner, maar Norris kende een ieniemienie momentje. Hierdoor kwam hij pas in de allerlaatste ronde in de DRS van Verstappen te zitten. Norris gaf alles wat hij had, maar het was net niet goed genoeg. Hij moest genoegen nemen met de tweede plek, terwijl Verstappen mocht juichen. Wie een blik worp op het verloop van de race, moest concluderen dat dit zeker niet onverdiend was.