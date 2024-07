Marko ontkent dat aangepast contract impact heeft op Verstappen

De onrust binnen het team van Red Bull Racing zorgde er dit jaar voor dat er veel geruchten rondgingen over de toekomst van Max Verstappen. Afgelopen weekend bleek echter dat Helmut Marko zijn contract heeft aangepast en dat dit mogelijk invloed heeft op Verstappen. Marko ontkent dat laatste.

Het is geen geheim dat de familie Verstappen en teamadviseur Helmut Marko het goed met elkaar kunnen vinden. Tijdens de interne machtsstrijd van eerder dit jaar, kozen ze dan ook de kant van Marko. Afgelopen weekend meldde De Telegraaf dat het contract van Marko bij Red Bull is aangepast, en dat dit ook gevolgen kan hebben voor Verstappen. Hij is immers via een clausule verbonden aan Marko, en hierdoor kan hij langer bij Red Bull blijven.

Marko deed in Hongarije niet geheimzinnig over de aanpassing van zijn contract. Tegenover de Duitse tak van Sky Sports legde hij het uit: "Het is zeker niet zo dat Max blijft omdat ik dit doe. Het is immers mijn contract dat is aangepast. In wat voor vorm dat gebeurde, daar ga ik in het openbaar geen uitspraken over doen." Over de gevolgen voor Verstappen is Marko duidelijk: "Dit heeft geen directe gevolgen voor Verstappen."